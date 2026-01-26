UE e Índia exploram cooperação na área da defesa

A União Europeia e a Índia estão a explorar a possibilidade da Índia participar em iniciativas de defesa europeias, segundo um rascunho de um acordo de defesa e segurança, consultado pela Reuters (conteúdo em inglês/acesso não reservado). A parceria surge num momento em que a Europa procura reduzir a sua dependência dos EUA e China, com novas parcerias com outras regiões.

“A crescente complexidade das ameaças à segurança global, o aumento das tensões geopolíticas e as rápidas mudanças tecnológicas sublinham a necessidade de um diálogo e cooperação mais estreitos entre a UE e a Índia em matéria de segurança e defesa”, refere o documento, citado pela agência noticiosa.

As duas regiões irão consultar-se sobre as suas “iniciativas de defesa, inclusive através de intercâmbios sobre assuntos relacionados com a indústria de defesa”, pode ler-se no projeto de parceria, que deverá ser assinado na terça-feira, no mesmo dia em que é esperado a assinatura de um acordo comercial entre as duas regiões, refere a Reuters.

Num diálogo, que se pretende que seja anual, os dois blocos irão explorar áreas de “interesse mútuo e alinhamento de prioridades de segurança”, bem como a possibilidade de “participação da Índia em iniciativas de defesa relevantes da UE, conforme apropriado, em conformidade com os respetivos quadros jurídicos”, refere.

Segurança e defesa, segurança marítima, cibernética e contraterrorismo são temas em cima da mesa.