Sotheby’s cresce 18% com Madeira e Porto em destaque

A Sotheby's sobe 75% no volume de vendas e no Porto o aumento é de 67%, em relação a 2024. Ticket médio fixa-se agora em 1,1 milhões de euros.

O ano de 2025 foi o melhor de sempre da operação da Sotheby’s em Portugal, com um crescimento de 18% na faturação face ao período homólogo. O ticket médio aumentou 8 % para 1.155.650 euros.

Dois novos polos no segmento residencial de luxo destacaram-se. No Norte, o volume de vendas cresceu 67 % e o número de imóveis vendidos aumentou 113%, com o Porto a assumir-se como um dos mercados mais dinâmicos para investimento imobiliário do segmento premium. Na Madeira, o volume de vendas subiu 75%, o melhor desempenho de sempre da região.

Os apartamentos T2 e T3 assim como as moradias T4 e T5 foram as tipologias mais procuradas, num mercado mais orientado para procura de habitação permanente.

Nos mercados tradicionais desta categoria, como são Lisboa, Estoril e Algarve, a empresa refere crescimento da faturação, sem divulgar valores absolutos. O Algarve manteve a atratividade internacional, em particular do Reino Unido.

De acordo com a Portugal Sotheby’s International Realty, o perfil de compradores em 2025 revelou um equilíbrio entre mercado nacional e internacional:

Compradores portugueses representaram 56% das transações.

Investidores estrangeiros corresponderam a 44% do total. Entre estes, destacaram-se os Estados Unidos com 10%, o Reino Unido com 8% e o Brasil com 6%, além de outros mercados europeus.

“A Sotheby’s Portugal tem hoje uma leitura muito clara das grandes tendências do imobiliário de luxo no país. O nosso papel passa por acompanhar esta transformação do mercado, oferecendo ativos únicos e uma abordagem altamente personalizada a clientes que procuram exclusividade, valorização dos ativos e serviços feitos à medida”, afirma Miguel Poisson, CEO da Portugal Sotheby’s International Realty.