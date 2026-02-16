Évora recebe gala do Guia Repsol

A Gala do Guia Repsol regressa a Portugal para a sua segunda edição consecutiva e já tem data e local: 13 de abril de 2026, em Évora, no histórico Teatro Garcia de Resende. Depois do relançamento em 2025, o evento volta a distinguir a excelência da restauração portuguesa com a atribuição dos Sóis Repsol.

“A Gala Sóis Guia Repsol chega a Évora como um dos mais prestigiados eventos de reconhecimento da gastronomia, reunindo chefs, críticos e profissionais do setor para celebrar a excelência, a criatividade e a identidade da cozinha portuguesa. A escolha de Évora reforça o papel crescente do Alentejo no panorama gastronómico ibérico e internacional. O evento representa também uma oportunidade para projetar o território, valorizando os seus produtos, a cultura, os vinhos de excelência e uma tradição culinária que alia autenticidade e inovação, afirmando-se como um motor de promoção turística e económica”, afirma José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

Cidade classificada como Património Mundial pela UNESCO e futura Capital Europeia da Cultura em 2027, Évora tem vindo a afirmar-se como um destino gastronómico em que convivem nomes históricos da cozinha alentejana e uma nova geração de cozinheiros e produtores. Para Carlos Zorrinho, presidente da Câmara Municipal de Évora, receber a gala é “um duplo reconhecimento da excelência, da diversidade inclusiva e da diferenciação positiva que a gala promove e a cidade pratica e acarinha”, sendo também “uma homenagem à forma de estar e de saborear a vida no Alentejo”.

O palco da cerimónia será no histórico Teatro Garcia de Resende, inaugurado em 1892, e contará com a presença da chef Lucía Freitas, do restaurante A Tafona, distinguida com Três Sóis em 2026, e incluirá várias atividades abertas à comunidade. “Évora é a cidade ideal para anunciar a nova edição dos Sóis Repsol 2026”, sublinha María Ritter, diretora do Guia Repsol.

Em 2025, ano do regresso a Portugal, o Guia distinguiu 194 restaurantes em todo o país, dos quais 70 receberam um, dois ou três Sóis. Em novembro, lançou ainda os Soletes, prémios dedicados à restauração do quotidiano, que distinguiram 285 estabelecimentos. No total, o guia reúne atualmente 479 restaurantes em Portugal, reforçando a sua presença digital através do site e da aplicação móvel. Com a entrega dos Sóis em Évora, a edição de 2026 promete consolidar esta expansão e aprofundar o reconhecimento da gastronomia nacional em todas as suas expressões.