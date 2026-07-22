Voos elétricos para a Comporta em estudo

Uma parceria entre a VIC Properties e a Vertical, especializada em tecnologia aeroespacial, vai avaliar ligações aéreas elétricas ao Pinheirinho, empreendimento que integrará o Six Senses Comporta.

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A promotora imobiliária VIC Properties e a Vertical Aerospace, especializada em tecnologia aeroespacial, assinaram um memorando de entendimento para avaliar a introdução de soluções de mobilidade aérea elétrica em Portugal. O projeto começará pelo Pinheirinho Comporta, empreendimento turístico e residencial com uma área de 400 hectares, que terá o Six Senses Comporta como uma das suas principais unidades.

As duas empresas vão estudar a possibilidade de ligar diretamente Lisboa, e outros pontos do país, ao empreendimento, de acordo com um comunicado enviado às redações pela VIC Properties. A propriedade Pinheirinho Comporta encontra-se 133 quilómetros do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e a cerca de 100 quilómetros do aeroporto de Beja.

O memorando de entendimento entre as companhias prevê a análise das condições necessárias para receber aeronaves elétricas no Pinheirinho, incluindo infraestruturas de operação e carregamento. A VIC Properties admite que o modelo possa ser posteriormente avaliado noutros projetos do seu portefólio.

“O Pinheirinho está a ser desenvolvido com uma visão de longo prazo: criar uma nova referência para a hospitalidade de luxo e para a experiência residencial na costa atlântica portuguesa”, diz João Cabaça, cofundador e CEO da VIC Properties.

“A parceria com a Vertical Aerospace representa uma extensão natural dessa visão. Estamos convictos de que as novas soluções de mobilidade aérea terão um papel determinante na forma como os destinos de próxima geração serão vividos”, acrescenta.

A Vertical Aerospace está a desenvolver uma aeronave elétrica com capacidade para quatro passageiros. O modelo poderá realizar ligações superiores a 160 quilómetros e atingir uma velocidade máxima de 250 quilómetros por hora.

A Vertical Aerospace está a desenvolver uma aeronave elétrica com capacidade para quatro passageiros e zero emissões. O modelo, batizado com o nome de Valo, poderá realizar ligações superiores a 160 quilómetros e atingir uma velocidade máxima de 250 quilómetros por hora.

“Na Vertical, estamos a desenvolver uma nova geração de mobilidade aérea – mais segura, mais sustentável e mais silenciosa –que torna as deslocações mais rápidas, simples e agradáveis. Esta parceria procura explorar de que forma esta nova categoria de transporte aéreo poderá integrar-se de forma harmoniosa no futuro dos destinos turísticos e da hotelaria de luxo, elevando a experiência de quem vive, visita e investe nestes locais”, explica Stuart Simpson, CEO da Vertical Aerospace.

A parceria com a VIC Properties surge depois de a Vertical ter iniciado uma colaboração com a Héli Air Monaco para estudar futuras operações da aeronave VX4 na Riviera Francesa. As ligações em análise incluem destinos como Mónaco, Nice, Cannes e Saint Tropez.

A empresa britânica tem cerca de 1.500 encomendas antecipadas da Valo em quatro continentes. Entre os clientes estão a American Airlines, Avolon, Bristow, GOL e Japan Airlines. Está também a desenvolver uma versão híbrida elétrica.

Os dados do primeiro trimestre de 2026, publicados em maio pela empresa, dizem que neste período a Vertical “concluiu a campanha de ensaios de voo do protótipo para a expansão completa do envelope de voo”. Garantiu ainda “um pacote de financiamento de até 850 milhões de dólares, reforçando a liquidez e criando condições para cumprir os marcos técnicos e operacionais rumo à certificação, tendo angariado 50 milhões de dólares em capital próprio e utilizado 30 milhões de dólares até à data”.