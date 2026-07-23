Defesa

Espaço e Defesa impulsionam resultados do Indra Group

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 19:04

A carteira de encomendas ascendeu a 20,5 mil milhões de euros no semestre, mais do dobro dos 9,474 mil milhões registados há um ano.

A Indra Group obteve lucros de 219 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 2,1% do que no mesmo período de 2025, com as receitas da companhia espanhola, com operação em Portugal, a disparar cerca 30% na primeira metade do ano para 3.179 milhões de euros. Espaço e Defesa foram as áreas que registaram as maiores subidas percentuais.

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O maior contributo para este crescimento veio da área da Defesa com 698 milhões de euros, cujas receitas aumentaram 156% em termos homólogos, impulsionadas pelos programas militares que a Indra participou.

Já o segmento do setor espacial registou um crescimento de 403% nas receitas — o maior de todas as unidades de negócio em termos percentuais — para 101 milhões de euros, refletindo a integração da Hispasat e da Hisdesat, bem como a execução de programas espaciais internacionais.

Fonte: Relatório e Contas da Indra Group

 

Destaque ainda para a Minsati, empresa do grupo espanhol especializada em consultoria de transformação digital e tecnologias de informação (TI), que apesar de ter registado um aumento de 4% face ao mesmo período do ano passado, contribuiu com 789 milhões de euros para o total de receitas.

“O segundo trimestre demonstra claramente as capacidades industriais do Grupo Indra e a sua aptidão para executar e entregar os contratos da sua carteira no prazo e na forma devidos”, afirma o CEO da empresa, Josep Maria Recasens, citado em comunicado.

A carteira de encomendas ascendeu a 20,5 mil milhões de euros no semestre, mais do dobro dos 9,474 mil milhões registados há um ano.

A companhia mantém as estimativas de crescimento este ano: superar 7 mil milhões de euros em receitas, um EBIT acima de 700 milhões e um free cash flow de mais de 375 milhões.

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