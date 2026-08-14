Cerca de 60 concelhos do interior e Algarve em perigo máximo de incêndio

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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O IPMA colocou em perigo muito elevado mais de 60 concelhos do interior e seis concelhos no litoral nos distritos de Faro e Leiria.

Em perigo elevado estão grande parte do Alentejo e cerca de 50 outros municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê um dia com possibilidade de aguaceiros dispersos e trovoada no interior Norte e Centro, vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e terras altas e uma pequena descida da temperatura máxima.

Évora será a cidade mais quente, com 39 graus, Lisboa vai chegar aos 32, Faro aos 33 e o Porto não passará dos 25.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 17 graus (Braga, Viana do Castelo e Évora) e os 21 graus (Faro e Portalegre).