Cerca de 20 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo de incêndio
O IPMA prevê para esta terça-feira uma subida da temperatura máxima no interior e uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.
Cerca de 20 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro enfrentam esta terça-feira perigo máximo de incêndio, num dia em que está prevista uma subida de temperatura máxima no interior do país.
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Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em perigo muito elevado estão mais de uma centena de concelhos do interior Norte e Centro do país, oito concelhos algarvios, quatro no Alentejo e seis no litoral, nos distritos de Aveiro e Leiria.
Em perigo elevado estão cerca de 40 municípios nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Lisboa, Leiria, Santarém, Viseu, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.
O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
O IPMA prevê para esta terça-feira a subida da temperatura máxima no interior e uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.
A temperatura máxima vai chegar aos 36 graus em Beja, Évora, Castelo Branco e Bragança, Lisboa vai registar 30 graus e o Porto não passará dos 25. Quanto às temperaturas mínimas, vão variar entre os 16 graus (Braga e Viana do Castelo) e os 19 graus (Faro, Lisboa, Coimbra e Aveiro).
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