O janeiro das agências

Setembro é o janeiro da publicidade. Aqui, a expectativa é clara: voltar com ideias frescas, propostas sólidas, planos estruturados e a energia que faltou em julho.

Setembro não é apenas um mês — é um estado de reinício. As agendas voltam a abrir-se. Os ficheiros antigos são empurrados para pastas com nomes esperançosos como “novo ciclo” ou “versão final final”. Os cadernos ganham páginas limpas (eu às vezes ainda uso cadernos…). Os documentos em branco brilham com aquela energia de quem ainda não foi arrastado para o caos. Por uns dias, parece mesmo que tudo pode começar do zero.

Setembro é o janeiro da publicidade. Só que sem passas, sem promessas de ginásio e sem desculpa para falhar ao fim de uma semana. Aqui, a expectativa é clara: voltar com ideias frescas, propostas sólidas, planos estruturados e a energia que faltou em julho.

(Nota: isso raramente acontece no dia 1. O mais provável é só começar mesmo depois da segunda semana — e dois cafés fortes)

É o mês dos recomeços silenciosos:

arquivamos o que estava pendente (ou fingimos que não vimos);

reorganizamos equipas, tarefas, prioridades;

voltamos a escrever listas com títulos como “agora é que vai ser”.

E há uma sensação boa nisto tudo. O calendário parece generoso, o email ainda não está saturado, há mais reuniões com propósito e menos correria de último minuto. Por momentos, acreditamos que este novo ciclo vai ser diferente. Mais estratégico, mais calmo, mais criativo.

Mas também sabemos como isto funciona. A maré de setembro baixa depressa. As reuniões duplicam, os pedidos aceleram, os briefings reaparecem. O caos reconquista o seu lugar — como sempre. Mas há ali um intervalo precioso, nos primeiros dias, em que tudo parece possível. E só por isso, setembro vale a pena.

E eu? Faço tudo o que disse acima. Organizo pastas. Alinho objetivos. Crio templates. Aponto ideias. E, durante uns dias, acredito mesmo que esta versão da agência — e de mim — veio para ficar.

Setembro é só o mês onde tudo recomeça. Mas isso, por si só, já é uma ideia poderosa.