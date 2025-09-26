A atração de marca Portugal e os atributos da competitividade

A marca país é atrativa, mas precisa de reforçar os seus fatores de competitividade a fim de continuar a segurar o seu lugar no Top10 e, de preferência, reforçá-lo no próximo ano.

Sabia que Portugal está no TOP 10 dos países mais atrativos para o Investimento Direto Estrangeiro (IDE)? Sim, está, e é uma boa notícia para a economia nacional. Quem o diz é o Attractiveness Survey Portugal 2025, realizado pela EY, e que foi apresentado esta sexta-feira, no Porto.

O estudo avalia a perceção dos investidores estrangeiros sobre a atratividade do país e chega à conclusão de que o número de novos projetos de IDE aumentou 21%. A marca país sai reforçada na sua capacidade de atrair empresários e firmas internacionais e, nesta edição do estudo, surgem em crescimento mais novos projetos.

Os projetos considerados em expansão recuam. E porquê? O contexto de incerteza macroeconómica e política na Europa, com tensões regionais e globais, afeta a confiança dos investidores, em geral. Assistir aos avanços do conflito na Ucrânia tem efeitos nos índices de confiança de quem quer aplicar o seu dinheiro, mas vê incerteza ao seu redor.

Voltando ao território nacional, este ano destaca-se a região do Alentejo que passa do sétimo para o quarto lugar, no nível de interesse dos investidores. Uma zona não só mais tranquila, mas acima de tudo com um preço por metro quadrado mais baixo do que a capital e mão de obra tendencialmente mais competitiva.

A região líder continua a ser Lisboa, o Centro segura e reforça o segundo lugar. Boa notícia também é verificar o crescimento na criação de emprego ligada aos projetos de IDE, em contraciclo com um contexto de queda acentuada que se verifica em toda a Europa.

Na avaliação, Portugal pontua com 196 projetos de IDE o que lhe atribui um 9.º lugar, seguindo uma tendência europeia de contração. A marca país é atrativa, mas precisa de reforçar os seus fatores de competitividade a fim de continuar a segurar o seu lugar no Top10 e, de preferência, reforçá-lo no próximo ano.