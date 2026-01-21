Atlas Ocean Voyages vai ter iate à vela de expedição de luxo

Chama-se Atlas Adventurer e foi concebido como um iate de exploração híbrido. Tem 26 mil toneladas e deverá começar a navegar em 2028.

A Atlas Ocean Voyages está a construir o primeiro iate à vela de expedição de luxo, anunciou a empresa esta terça-feira. “Uma nova plataforma de última geração que representa um marco significativo na evolução contínua e no crescimento da empresa no setor dos cruzeiros de expedição de luxo”, diz a companhia em comunicado.

O novo navio da classe Atlas foi concebido como um iate de exploração híbrido e ecológico, com propulsão híbrida e Solid Sails,

“O Atlas Adventurer foi projetado de raiz para a exploração global, equilibrando de forma harmoniosa tecnologia avançada e conforto elevado”, diz ainda. “O iate integra sistemas marítimos de última geração e está equipado com três mastros de carbono e Solid Sails que, quando as condições de mar e vento o permitem, possibilitam operações de cruzeiro mais eficientes e sem emissões”.

Estas são as características do futuro Atlas Adventurer, anunciadas pela empresa:

26 mil toneladas de arqueação bruta e 690 pés de comprimento

Dispõe de motores avançados de combustível duplo e propulsão híbrida elétrica, incluindo um grande conjunto de baterias marítimas de 9 MW, que permite alcançar velocidades elevadas mesmo em condições de vento reduzido

Está equipado com estabilizadores de velocidade zero, dois estabilizadores de quilha vertical, casco reforçado e certificação Ice Class 1B (Categoria Polar C)

Capacidade para até 400 hóspedes, apoiados por uma tripulação de 275 elementos

Acomodações exclusivamente em suítes em todas as categorias .

Seis espaços de restauração e um novo estúdio culinário para experiências práticas, cinco lounges e bares de cocktails

“A Atlas Ocean Voyages sempre foi movida pela inovação na forma como exploramos o mundo”, afirmou Mário Ferreira, Chairman, fundador e proprietário da Mystic Invest Holding, empresa-mãe da Atlas. “Com o Atlas Adventurer, estamos a introduzir uma nova geração de iates à vela de expedição de luxo, uma ponte entre o domínio do vento do século XV e as solid sails e a propulsão elétrica do século XXI”.

Com o anúncio do construção do novo navio, abrem também as reservas antecipadas. “Com um depósito de 2.000 dólares, os interessados podem registar o seu interesse e ser dos primeiros a receber atualizações sobre o design do iate, as experiências a bordo, os destinos, a oferta gastronómica e o serviço, à medida que novos detalhes forem revelados”, diz a empresa.

O início das operações está previsto para o quarto trimestre de 2028. O Atlas Adventurer começará por explorar destinos na Ásia — incluindo Japão, Coreia do Sul, China, Vietname, Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas — e em África, com itinerários nas Seychelles, Madagáscar, Tanzânia, Quénia, Moçambique e África do Sul.