Seul e Washington assinam pacto de cooperação em construção naval

A Coreia do Sul e os EUA assinaram um pacto de cooperação em construção naval, no mesmo dia em que, segundo meios locais, os chefes das pastas de Comércio dos dois países se reuniram em Washington, foi este sábado anunciado.

Os ministros do Comércio da Coreia do Sul e dos Estados Unidos reuniram-se em Washington para abordar os projetos de investimento sul-coreanos ligados a um pacto comercial do ano passado.

O memorando de entendimento (MOU) assinado na sexta-feira prevê a abertura de um centro em Washington este ano, que será a base da iniciativa para ampliar a cooperação em construção naval comercial, incluindo a modernização industrial e investimento em indústria marítima, informou a Administração de Comércio Internacional (ITA), dependente do Departamento de Comércio dos EUA.

Nesse mesmo dia, o ministro sul-coreano de Indústria e Comércio, Kim Jung-kwan, e o homólogo norte-americano, Howard Lutnick, mantiveram uma reunião, separadamente, para abordar os investimentos sul-coreanos incluídos nesse acordo, segundo fontes que pediram para não ser identificadas citadas hoje pela agência sul-coreana de notícias Yonhap.

Os primeiros projetos de investimento sul-coreanos serão divulgados em junho, quando entrar em vigor a lei pertinente, disse Kim na quarta-feira ao chegar a Washington, segundo a agência.

No pacto do ano passado, Seul conseguiu uma redução das tarifas norte-americanas sobre diversos setores sul-coreanos, incluindo o automóvel, ao comprometer-se a investir 350.000 milhões de dólares (cerca de 297.000 milhões de euros), dos quais 150.000 milhões de dólares seriam destinados à cooperação naval.

Embora o Supremo Tribunal dos EUA tenha anulado as tarifas “recíprocas” impostas pela Administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, e persista a incerteza tarifária, Seul afirmou no final de fevereiro que o acordo comercial continua intacto.