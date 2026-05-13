Exército compra à Beyond Vision e vai testar drones em missão NATO

O Exército Português comprou “diferentes tipologias” de drones à Beyond Vision e vai testá-los em missão da NATO na Eslováquia, no âmbito da Força Nacional destacada, com mais de cem militares, carros de combate Leopard e viaturas Pandur.

“Fruto da colaboração desenvolvida entre o Exército Português e a Beyond Vision, foram adquiridos pelo Exército sistemas UAV de diferentes tipologias, desenvolvidos de acordo com requisitos operacionais e especificações definidas pelo Exército”, adianta porta-voz do Exército Português ao ECO/eRadar quando questionado sobre se tinha sido adquirido equipamentos à fabricante portuguesa de drones, após ser pública a visita do General Eduardo Mendes Ferrão, Chefe de Estado Maior do Exército, esta quarta-feira às instalações da Beyond Vision, em Alverca.

“Estes sistemas encontram-se integrados no esforço de modernização e experimentação tecnológica em curso, estando prevista a sua testagem durante três meses em ambiente NATO, no âmbito da Força Nacional Destacada na Eslováquia, composta por um Subagrupamento com cerca de 120 militares, equipado com Carros de Combate Leopard 2A6 e viaturas Pandur II 8×8″, detalha o porta-voz do Exército Português, embora sem adiantar o número de equipamentos comprados, nem o montante do investimento envolvido com esta aquisição.

Desde 2023, que a Beyond Vision tem vindo a participar no Army Technological Experimentation, o ARTEX, o exercício operacional (OPEX) do Exército Português que se realiza anualmente no campo militar de Santa Margarida.

Este ano este exercício do Exército, que permite a testagem de tecnologias em cenário real, integra o OPEX da Agência Europeia de Defesa (EDA), o HEDI–OPEX 2026, que irá contar com participação dos vencedores da competição Sentinel Strike, lançada pela EDA para encontrar soluções de loitering munition, ou seja, ‘drones kamikaze’, tal como já noticiou o eRadar.

“Foram ainda abordados os projetos em desenvolvimento no âmbito das capacidades Robotic and Autonomous Systems — RAS, bem como as atividades de experimentação e testes realizadas em articulação com o Exército Português, nomeadamente no contexto dos exercícios ARTEX 26 e do OPEX Sentinel Strike, da Agência Europeia de Defesa, a realizar no Campo Militar de Santa Margarida, em setembro de 2026”, informa o Exército Português em comunicado.

“A empresa apresentou também novos produtos e soluções tecnológicas atualmente em desenvolvimento, com potencial aplicação operacional no apoio às forças terrestres, designadamente no domínio dos sistemas FPV e das capacidades de integração autónoma“, informa ainda o Exército.