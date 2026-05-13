Ucrânia deverá exportar drones para serem testados nos EUA

A Ucrânia está perto de alcançar um acordo com Washington que permitirá a exportação de drones ucranianos para serem testados nos Estados Unidos, segundo um documento preliminar a que o Financial Times teve acesso.

O documento estabelece planos para a exportação temporária de sistemas não tripulados ucranianos para operações terrestres, marítimas e aéreas, com o objetivo de apoiar as “atividades de teste e avaliação” dos EUA e ajudar a moldar futuras necessidades militares norte-americanas, de acordo com o jornal britânico,

Segundo a proposta preliminar, conforme noticiada pelo FT, vem reconhecido o “interesse comum na futura produção, desenvolvimento ou aquisição cooperativa de tecnologia ucraniana que beneficiaria o combatente americano, ao mesmo tempo que ampliaria a inovação em defesa da Ucrânia”.

O Pentágono deverá solicitar plataformas e quantidades específicas de drones exclusivamente para testes e avaliação, “a fim de subsidiar o desenvolvimento de requisitos militares dos EUA para uma possível aquisição futura”, e não para implantação operacional.

Os Ministérios da Defesa norte-americano e da Ucrânia, bem como a embaixada dos EUA em Kiev, não responderam aos pedidos de comentários apelados pelo jornal britânico.

Zelensky quer reforçar defesa com IA da Palantir

O presidente da Ucrânia reuniu-se esta terça-feira com o CEO da norte-americana Palantir Technologies, Alex Karp, procurando reforçar o setor de defesa com inteligência artificial (IA) da empresa, numa altura em que a Ucrânia quer intensificar o uso da IA na guerra contra Moscovo.

Volodymyr Zelensky vincou, através da rede social X, que o país está “passo a passo, a desenvolver a cooperação com o setor de defesa americano”, e que “existem áreas onde podemos ser úteis uns aos outros, reforçando a defesa da Ucrânia, da América e dos nossos parceiros”.

Kiev já tinha lançado em janeiro um projeto conjunto com a Palantir, o “Brave1Dataroom”, que proporciona às Forças Armadas ucranianas “um ambiente seguro para teste e treinamento de modelos de IA para aplicações militares”, pode ler-se no site do Ministério da Defesa da Ucrânia.