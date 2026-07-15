Defesa

Exército abre concurso para fornecimento de botas

As empresas interessadas têm até 21 de julho para apresentar a respetiva proposta.

O Exército Português abriu um concurso no valor de mais de 100 mil euros para o fornecimento de botas. As empresas interessadas têm até 21 de julho para apresentar a sua proposta.

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O concurso lançado pelo Estado-Maior do Exército tem um preço base de licitação, sem IVA, de 103.680,00 euros, lê-se no anúncio publicado esta quarta-feira em Diário da República, para a aquisição de Botas Base NFE.

O concurso não tem procedimento por lotes, sendo o prazo apresentação das propostas o dia 21 de julho até às 23h59, informa o anúncio.

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