Ainda há projetos que merecem ser conhecidos

Há projetos que transformam comunidades, aproximam pessoas, valorizam o território e deixam um impacto positivo na vida de quem nele vive.

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É para reconhecer esse trabalho que o período de candidaturas à 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros foi prolongado até 10 de setembro.

A decisão permite que mais autarquias tenham oportunidade de apresentar os projetos que desenvolvem diariamente e que contribuem para um território mais inovador, inclusivo, sustentável e próximo dos cidadãos.

Mais tempo para dar visibilidade ao trabalho da sua autarquia

Ao longo das últimas edições, o Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros distinguiu iniciativas de municípios de diferentes dimensões e de todas as regiões do país.

Mais do que reconhecer projetos, esta iniciativa pretende valorizar o trabalho desenvolvido pelas autarquias e promover a partilha de boas práticas que possam inspirar outros territórios.

Se a sua autarquia ainda não apresentou candidatura, esta é uma nova oportunidade para mostrar o impacto dos projetos desenvolvidos na sua comunidade.

Ainda vai a tempo de participar

Até 10 de setembro, continua a ser possível candidatar projetos às diferentes categorias da 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros.

Se já submeteu uma candidatura, pode também aproveitar este período para apresentar novos projetos e dar ainda mais visibilidade ao trabalho desenvolvido pela sua autarquia.

Cada projeto conta uma história de inovação, dedicação e compromisso com os cidadãos.