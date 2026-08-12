Cerca de 70 concelhos do interior em perigo máximo de incêndio

O interior Norte e Centro do país e a região do Algarve estão em perigo máximo ou muito elevado de incêndio, num dia em que as temperaturas sobem e há nove distritos sob aviso amarelo por causa do calor.

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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje em perigo máximo de incêndio cerca de 70 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

Em perigo muito elevado estão mais de 60 concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Beja e Faro.

Já em perigo elevado está toda a região do Alentejo e dezenas de municípios dos distritos de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Coimbra, Porto, Braga, Viseu e Viana do Castelo.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje uma subida da temperatura, sobretudo no interior do país e, por causa do calor, já colocou sob aviso amarelo, o menos grave, nove distritos a partir das 09 horas: Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

As cidades mais quentes vão ser Bragança, Castelo Branco, Évora e Beja, que vão chegar aos 38 graus. Lisboa vai chegar aos 32 graus e Porto aos 25. Quanto às temperaturas mínimas, vão variar entre os 17 graus (Braga e Viana do Castelo) e os 22 graus (Portalegre).