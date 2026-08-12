Cerca de 70 concelhos do interior em perigo máximo de incêndio
IPMA prevê para hoje uma subida da temperatura, sobretudo no interior do país e, por causa do calor, já colocou sob aviso amarelo, o menos grave, nove distritos a partir das 09 horas.
O interior Norte e Centro do país e a região do Algarve estão em perigo máximo ou muito elevado de incêndio, num dia em que as temperaturas sobem e há nove distritos sob aviso amarelo por causa do calor.
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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje em perigo máximo de incêndio cerca de 70 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.
Em perigo muito elevado estão mais de 60 concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Beja e Faro.
Já em perigo elevado está toda a região do Alentejo e dezenas de municípios dos distritos de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Coimbra, Porto, Braga, Viseu e Viana do Castelo.
O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
O IPMA prevê para hoje uma subida da temperatura, sobretudo no interior do país e, por causa do calor, já colocou sob aviso amarelo, o menos grave, nove distritos a partir das 09 horas: Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.
As cidades mais quentes vão ser Bragança, Castelo Branco, Évora e Beja, que vão chegar aos 38 graus. Lisboa vai chegar aos 32 graus e Porto aos 25. Quanto às temperaturas mínimas, vão variar entre os 17 graus (Braga e Viana do Castelo) e os 22 graus (Portalegre).
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