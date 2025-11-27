Black Friday: a nova era da relevância

A verdade é que a Black Friday é muito mais do que um momento de consumo. É um momento de conexão e de contacto direto entre marcas e consumidores. Esse é o maior desafio.

A Black Friday é, há vários anos, um dos momentos comerciais mais importantes do calendário para o retalho em Portugal. Mais do que um pico promocional, tornou-se um verdadeiro reflexo do contexto económico, das prioridades dos consumidores e da capacidade de resposta das marcas. Hoje, é um momento incontornável para qualquer marca que queira ser relevante na vida dos portugueses — e isso implica estar onde os consumidores estão, com as soluções certas, na altura certa.

Os consumidores continuam atentos ao preço, sempre, mas valorizam cada vez mais a conveniência e a confiança. Querem boas oportunidades, mas querem sobretudo decisões simples, transparentes e sem complicações. Esta procura por equilíbrio é evidente: de acordo com o último estudo da Netsonda, 86% dos portugueses afirma a intenção de comprar na Black Friday, sendo que mais de um terço aproveita para antecipar compras de Natal — uma escolha planeada, racional e conveniente, mas a maioria quer comprar para si.

Se antes se pensava na Black Friday apenas como uma oportunidade para comprar tecnologia, hoje a realidade é bem mais ampla. Moda, beleza, artigos para a casa, brinquedos, livros, eletrodomésticos e até serviços entram neste momento promocional que atravessa categorias e estilos de vida. Isso obriga também as marcas a reinventarem-se: já não basta comunicar descontos, é preciso entregar uma experiência diferenciadora, que combine variedade, fluidez, personalização e também alguma diversão.

Para muitas marcas, a Black Friday é um verdadeiro laboratório de inovação. É um bom momento para introduzir novos formatos criativos, experiências omnicanal, personalização com base em análise de dados e até momentos de entretenimento. É também uma altura que exige o máximo da operação logística, com o reforço das equipas e o uso de novas tecnologias, para gerir o grande fluxo de encomendas. O objetivo é garantir que, mesmo num momento de enorme pressão, conseguimos manter a experiência simples, fluida e próxima.

Mas a Black Friday não vive isolada: é, cada vez mais, o arranque antecipado da época de Natal. Para muitos consumidores, representa a oportunidade de comprar os presentes com tempo e aos melhores preços, evitando a correria e o stress de última hora. O que começa em novembro com uma lógica da poupança e descontos, evolui em dezembro para uma proposta mais ampla, com foco na emoção e na inspiração. Para as marcas, este cruzamento exige uma estratégia alinhada, que saiba transitar do discurso promocional para um registo mais emocional – uma transição pensada ao detalhe para garantir continuidade, consistência e relevância.

