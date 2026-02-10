Lacoste, a mais nova marca a ter um café (com crocodilos)

A primeira experiência aconteceu no Mónaco e era efémera. Mas a marca francesa tomou-lhe o gosto e acaba de abrir um café definitivo em Paris.

Gucci tem o seu restaurante, Armani tem hotéis, a Tiffany & Co. tem o seu café e agora, apesar de chegar mais tarde à ideia do que outras marcas, a Lacoste também já tem o seu café, em Paris. Com muitos crocodilos e raquetes de ténis na parede, tons verdes, brancos e terracota e, no menu, bolos em formato de polo. “Concebidos como verdadeiros objetos icónicos, pensados para partilhar, fotografar ou levar consigo”, segundo a marca.

Em julho, a Lacoste já tinha ensaiado este formato com um café efémero no Mónaco. “De Paris a Nova Iorque, do Shangri-La Paris ao The Plaza Hotel, e através do Le Club Lacoste — uma série de conceitos efémeros desenvolvidos em espaços icónicos — a Maison foi explorando progressivamente estes territórios como espaços naturais de expressão dos seus códigos”, diz a marca em comunicado.







O novo café, aberto desde quinta-feira, na Avenida Franklin D. Roosevelt, a poucos metros da flagship da marca, é uma parceria com o Giraudi Group, de Riccardo Giraudi, num espaço de 100 metros quadrados e capacidade para 65 lugares sentados. “Esta parceria une duas áreas de conhecimento que naturalmente se interligam: a precisão do estilo francês e da elegância, e gastronomia de excelência internacionalmente reconhecida”, segundo um comunicado da empresa. “O Café Lacoste está concebido como uma extensão natural do icónico universo do crocodilo, um lugar desenhado como um verdadeiro espaço para viver, totalmente alinhado com o espírito Lacoste.

“Com o Café Lacoste, prolongamos naturalmente o nosso universo para um espaço de partilha e convivência. Fiel à nossa herança desportiva e cultural, esta abertura exprime a art de vivre da Lacoste através de experiências elegantes e contemporâneas, integradas no quotidiano, no coração de Paris, e que encontrarão naturalmente o seu lugar noutros destinos”, diz o CEO da empresa, Eric Vallat.

A abertura de cafés, restaurantes e hotéis segue uma tendência internacional: 70% dos clientes estão dispostos a pagar por experiências, mesmo os que gastam menos de cinco mil euros por ano, de acordo com os dados do último EY Luxury Report, de outubro de 2025. É que o já fazem várias marcas quando abrem hotéis (Armani) ou cafés (Bvlgari, Tiffany) ou restaurantes (Gucci). Para estas marcas, a hospitalidade é uma ferramenta de marketing.