Programa doutoral em contabilidade volta ao Minho para ser “motor de transformação”

A Universidade de Aveiro e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) abriram uma nova edição do único programa doutoral em contabilidade em Portugal. O curso, que prepara os alunos para investigação e para o consequente grau de doutor, está a receber candidaturas para o ano letivo de 2026/2027 até ao próximo dia 25 de fevereiro.

O programa de doutoramento, por onde têm passado em média 20 estudantes por ano, vai para a nona edição e pretende formar mais investigadores “capazes de enfrentar desafios globais complexos com soluções fundamentadas em evidência e ética”, como disse ao ECO/EContas a professora académica Patrícia Gomes.

“Ao adotar uma abordagem crítica, colaborativa e orientada para o impacto, posiciona-se como um motor de transformação sistémica e societal, alinhado com as agendas internacionais de sustentabilidade”, afirmou a docente, que faz parte da comissão diretiva do doutoramento.

A oferta formativa destina-se apenas aos detentores de grau de mestre ou equivalente legal em Contabilidade, Economia, Gestão, Finanças ou área afim. Nos últimos anos, o programa tem recebido essencialmente mestres em contabilidade e fiscalidade, que se encontram a trabalhar em empresas ou instituições de ensino superior, além de alunos internacionais, em particular dos PALOP, que se encontram a viver em Portugal.

Segundo Patrícia Gomes, “o ensino da contabilidade em Portugal tem evoluído de forma a acompanhar os padrões de normalização e harmonização internacional e a responder aos desafios atuais da sociedade, nomeadamente a transição verde e a ação climática e a digitalização e incorporação da inteligência artificial nos processos”.

“A evolução do ensino tem sido fortemente impulsionado pelo crescimento e desenvolvimento da investigação aplicada em Contabilidade, que nos últimos anos cresceu de forma significativa. Os resultados científicos têm contribuído não apenas para a melhoria dos processos e serviços de contabilidade, mas também do ensino desta área científica”, refere Patrícia Gomes, em declarações ao ECO/EContas.

No caso deste programa doutoral em contabilidade, promovido pela Universidade de Aveiro – através do Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCA) – e pela Escola Superior de Gestão do IPCA), tem desempenhado “um papel fundamental no desenvolvimento de investigação aplicada às empresas e organizações, sejam públicas ou privadas, com o objetivo de gerar valor social, ambiental e económico, através de uma abordagem integrada e transformadora do conhecimento”, de acordo com a docente.