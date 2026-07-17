Teerão avisa que se aproxima a “hora zero” para ataques a navios dos EUA

A Marinha da Guarda Revolucionária iraniana ameaçou sexta-feira que se aproxima a “hora zero” para uma operação contra os navios do Comando Central dos Estados Unidos destacados nas águas da região, num contexto de crescente escalada entre as partes.

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“Os norte-americanos estão cada vez mais próximos da ‘hora zero’ de uma operação contra as unidades navais do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) nas águas da região”, advertiu o comando da Marinha da força de elite iraniana, num comunicado publicado juntamente com uma imagem de um porta-aviões norte-americano, segundo informou a agência Tasnim, associada à Guarda Revolucionária.

O corpo militar de elite iraniano acrescentou que “os movimentos e o equipamento do exército terrorista norte-americano estão sob a vigilância das unidades navais da República Islâmica” e concluiu a sua mensagem com uma breve advertência: “Esperem…”.

A ameaça ocorre em plena escalada militar entre o Irão e os Estados Unidos, com ataques norte-americanos contra o sul do território iraniano e operações de retaliação de Teerão contra alvos em vários países aliados de Washington no Médio Oriente.

Esta nova escalada começou no passado sábado, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter rescindido o memorando de entendimento assinado com o Irão em meados de junho, justificando na mesma ocasião o fim do cessar-fogo estabelecido devido aos ataques iranianos contra navios comerciais no estreito de Ormuz.

Os Estados Unidos também restabeleceram o cerco naval sobre portos e navios iranianos no estreito de Ormuz dois dias depois de o Irão ter voltado a declarar o encerramento desta passagem marítima estratégica.

Num outro comunicado hoje divulgado, a Guarda Revolucionária garantiu que mantém o “controlo total” do estreito de Ormuz e advertiu que, enquanto as ações norte-americanas continuarem, “nem uma única gota de petróleo ou gás será exportada desta região”.

O recrudescimento dos ataques entre os Estados Unidos e o Irão nas últimas semanas ditou o fracasso do memorando de entendimento que tinham negociado em junho, sob mediação do Paquistão.