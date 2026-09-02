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Kering Itália tem nova CEO

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Sabina Belli passa a responder diretamente a Luca de Meo. Pomellato e DoDo também terão novas CEO a partir de 15 de setembro.

A Kering anunciou esta terça-feira a nomeação de Sabina Belli como presidente da Kering Italia, com efeitos a partir de 15 de setembro de 2026, segundo um comunicado do grupo de luxo. Na mesma data, Charlotte Fournet assume a liderança da Pomellato e Krizia Cucurachi torna-se CEO da DoDo.

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Sabina Belli, que entrou na Kering em 2015 como CEO do Pomellato Group, passa a responder diretamente a Luca de Meo, CEO da Kering, e ficará baseada em Milão. Desde abril de 2026, a gestora é também responsável pela Kering Accademia per le Eccellenze, iniciativa dedicada à preservação do artesanato italiano e à formação de uma nova geração de profissionais da indústria.

A nova presidente terá como missão representar o grupo em Itália e fortalecer as relações com instituições públicas, associações do setor do luxo e outros parceiros. Mais de um quarto dos trabalhadores da Kering está em Itália. O grupo empregava globalmente 44 000 pessoas no final de 2025 e registou receitas de 14,7 mil milhões de euros nesse ano.

Na divisão de joalharia, Charlotte Fournet passa a liderar a Pomellato e Krizia Cucurachi a DoDo, ambas a partir de Milão. As duas executivas respondem a Jean Marc Duplaix, diretor de operações do grupo e CEO da Kering Jewelry, numa reorganização destinada a apoiar o crescimento das duas marcas e a melhorar as respetivas posições comerciais.

Fournet terá entre as prioridades aumentar a produtividade das lojas da Pomellato e desenvolver de forma seletiva a rede de distribuição. Cucurachi ficará responsável pelo desenvolvimento estratégico da DoDo, incluindo o reforço da posição da marca em Itália e a expansão em mercados internacionais selecionados. Segundo Jean Marc Duplaix, a joalharia constitui um dos pilares estratégicos de crescimento da Kering.

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