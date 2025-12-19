As crianças não compram histórias mal contadas

As crianças são exigentes porque não aceitam menos do que o genuíno. Mas campanhas infantis bem-sucedidas não se esgotam nas crianças.

Comunicar para crianças parece fácil. Cores vivas, personagens engraçadas, frases curtas… e está feito… certo? Não é bem assim! As crianças são, talvez, o público mais exigente que existe: atentas, críticas, honestas até ao desconforto. Ganhar-lhes a atenção é difícil; conquistar-lhes a confiança é um desafio ainda maior.

Ao criar campanhas para este público, a primeira regra é clara: respeitar a sua inteligência. Isso significa evitar mensagens simplistas, não cair na tentação de usar estratégias comerciais disfarçadas de conteúdo educativo e, acima de tudo, reforçar os temas que realmente importam como a sustentabilidade, inclusão ou cidadania, com a profundidade certa para cada idade.

Não existe um código único para comunicar com todas as crianças. No pré-escolar, a magia está na simplicidade e repetição, com jogos, teatrinhos, fantoches e materiais que despertem todos os sentidos. No 1.º ciclo, a narrativa visual e emocional continua a ser rainha, com histórias curtas e atividades que fixam a mensagem. Já no 2.º ciclo, é preciso desafiar, envolver em causas, provocar colaboração e pensamento crítico.

Mas campanhas infantis bem-sucedidas não se esgotam nas crianças. Professores e famílias fazem parte do mesmo ecossistema e, sem eles, a mensagem perde força. O professor deve receber materiais práticos, fáceis de aplicar e alinhados com o programa curricular. Já as famílias podem ser envolvidas através de histórias para contar em casa, desafios simples e momentos de partilha que prolonguem a experiência de aprendizagem para além da sala de aula.

Quando todos estes atores estão envolvidos, a comunicação ganha raízes e deve também perdurar no tempo para que se torne realmente impactante. Campanhas pontuais podem até gerar entusiasmo, mas é a continuidade que transforma. Relações duradouras com escolas e comunidades, construídas com escuta ativa e adaptação constante, são o que mantém viva a mensagem. Não se trata apenas de “fazer algo para as crianças”, mas de criar com elas, e com todos à sua volta, um caminho partilhado.

As crianças são exigentes porque não aceitam menos do que o genuíno. E talvez seja essa a lição mais valiosa para qualquer criativo: se quisermos inspirar a próxima geração, temos de reaprender a brincar, aliar o pedagógico ao divertido e saber escutar. Só assim podemos comunicar de igual para igual.