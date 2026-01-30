Opinião

Qual é a Red Bull portuguesa?

  • Rosália Amorim
  • 10:48

As nossas marcas continuam a ter pouco alcance global. Falta-lhes visão, ambição ou investimento avultados em marketing, como faz a Red Bull.

Sabia que a Red Bull nasceu na Áustria? Todos já ouvimos falar desta marca, mas poucos ou nenhuns associam esta bebida àquele pequeno país europeu. Dietrich Materschitz, o seu criador, não precisou de inventar a roda. Em vez disso, inspirou-se nas bebidas energéticas tailandesas. Em 1984 criou a empresa e em 1987 lançou a bebida que hoje dá asas à pequena grande empresa, que continua sedeada na Áustria.

Pequenos países na atualidade, embora gigantescos impérios no passado, como foi o caso austríaco e o caso português, nem sempre precisam de se reinventar para enaltecer os seus grandiosos feitos. Tantas vezes, basta estar atento à procura do mercado e aos bons exemplos. Vejamos o caso do senhor Dietrich Materschitz que, após uma viagem à Tailândia, trouxe a ideia, mas não fez tudo sozinho: aliou-se, em parceria, com o tailandês Chaleo Yoovidhya e adaptou a fórmula e o marketing ao gosto ocidental.

Nalguns dias desta semana, por motivos de trabalho, tenho estado em Viena e reparei como a latinha azul era uma constante no dia-a-dia dos locais. Hoje, a marca ultrapassou as fronteiras locais e já vende anualmente cerca de 5 mil milhões de latas em mais de 140 países.

Grande parte do êxito está na seguinte formula: 35% da faturação da empresa é reservada para investimentos em marketing. Associada aos jovens e aos desportos, sobretudo aos radicais, a insígnia tornou-se um ícone. Tem presença no futebol, na Fórmula 1, entre outros. Conhecida em Portugal, pelo slogan ‘Dá-te asas’, dei por mim a pensar qual será a nossa Red Bull? Teremos alguma marca tão forte quanto esta? Parece que não. As nossas marcas continuam a ter pouco alcance global. Falta-lhes visão, ambição ou investimento avultados em marketing, como faz a Red Bull.

A marca portuguesa mais conhecida e vendida lá fora é hoje ‘’Cristiano Ronaldo’. Entre as empresas, destacam-se as multinacionais EDP, Galp Energia e Jerónimo Martins. Entre as marcas de produtos, propriamente ditos, só o Mateus Rosé se destaca em escala.

Começou em 1942 e chega a 120 mercados no mundo. Vende cerca de 25 milhões de garrafas por ano, bem abaixo dos 5 mil milhões da latinha azul. As marcas nacionais ainda não ganharam asas suficientemente energizadas para voar mais alto.

Voltando à Áustria, é um país pequeno como Portugal, com apenas 9 milhões de habitantes. Mantém o orgulho do antigo império dos Habsburgo, cuida das suas figuras históricas, como Sissi, e do seu património cultural como poucos, alimenta uma cultura musical de elite e promove as suas empresas e os seus fazedores com honra, sem receios de apoiar o empreendedorismo e os empresários. Uma boa inspiração para, a partir de Portugal, olharmos com esperança para a economia, ao longo de 2026.

  • Rosália Amorim
  • brand, marketing & communication director do portuguese cluster da EY

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!

Comentários ({{ total }})

Qual é a Red Bull portuguesa?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si

Pedro Pimentel

Quem disse que as marcas já não contam

Se as marcas fossem realmente irrelevantes, não falaríamos tanto delas. Nem as criticaríamos com tanta veemência. Nem tentaríamos imitá-las com tanto empenho.

Pedro Pimentel,

Joana Garoupa

2026: menos adjetivos, mais inteligência emocional

As marcas que ficam não são as que prometem mais. São as que sabem “ler a sala” melhor - e dar palco ao que realmente importa.

Joana Garoupa,

Nuno Antunes

Do “marketing do retrovisor” para o “marketing ao volante”

O valor dos dados no marketing não está em saber quantas campanhas correram bem. Está em questionar, antecipar e decidir o que fazer antes do concorrente acordar. E isto não é filosofia. É analítica.

Nuno Antunes,

Populares