Ana Sofia Rendeiro reforça equipa da Linklaters
Com uma vasta experiência nas áreas de contencioso e arbitragem, Ana Sofia Rendeiro integrou a Linklaters na qualidade de legal consultant.
A Linklaters reforçou a equipa em Lisboa com a integração de Ana Sofia Rendeiro, na qualidade de legal consultant, apostando no crescimento da área de prática de Litigation, Arbitration & Investigations.
“A sua experiência e visão estratégica serão determinantes para o desenvolvimento da nossa prática de contencioso e arbitragem em Lisboa, reforçando o posicionamento da Linklaters como uma referência no mercado jurídico nacional e internacional”, assume em comunicado Nuno Lousa, sócio responsável pela área de Litigation, Arbitration & Investigations em Lisboa,
Transitando da CS’Associados, Ana Sofia Rendeiro conta com uma vasta experiência nas áreas de contencioso e arbitragem. “A sua integração na Linklaters insere-se na estratégia de reforço de uma equipa altamente especializada e multidisciplinar, com capacidade para responder às exigências mais complexas dos clientes”, explica a firma.
