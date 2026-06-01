Sociedades

Ana Sofia Rendeiro reforça equipa da Linklaters

Com uma vasta experiência nas áreas de contencioso e arbitragem, Ana Sofia Rendeiro integrou a Linklaters na qualidade de legal consultant.

A Linklaters reforçou a equipa em Lisboa com a integração de Ana Sofia Rendeiro, na qualidade de legal consultant, apostando no crescimento da área de prática de Litigation, Arbitration & Investigations.

“A sua experiência e visão estratégica serão determinantes para o desenvolvimento da nossa prática de contencioso e arbitragem em Lisboa, reforçando o posicionamento da Linklaters como uma referência no mercado jurídico nacional e internacional”, assume em comunicado Nuno Lousa, sócio responsável pela área de Litigation, Arbitration & Investigations em Lisboa,

Transitando da CS’Associados, Ana Sofia Rendeiro conta com uma vasta experiência nas áreas de contencioso e arbitragem. “A sua integração na Linklaters insere-se na estratégia de reforço de uma equipa altamente especializada e multidisciplinar, com capacidade para responder às exigências mais complexas dos clientes”, explica a firma.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Ana Sofia Rendeiro reforça equipa da Linklaters

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.