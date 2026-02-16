Campari recruta bartender com carta de amor e speed date

Empor Spirits lança campanha para escolher Brand Specialist da Campari em Portugal. Candidatura envolve "carta de amor" e speed dating em Lisboa e no Porto.

A Campari procura um novo brand specialist e lançou uma campanha de recrutamento em que desafia bartenders a enviarem uma “carta de amor” em lugar da tradicional candidatura.

Os interessados devem submeter o CV e a carta de motivação através da plataforma digital criada para o efeito, até ao final de fevereiro. Os candidatos selecionados serão depois convidados para um evento de speed dating em Lisboa e no Porto, em local a revelar mais próximo da data.

“O local será mantido em segredo até mais próximo da data — queremos preservar algum mistério na relação. Teremos um evento em Lisboa e outro no Porto, ambos no “habitat” natural da marca Campari. Sendo uma presença incontornável nos cocktail bars, fará todo o sentido que o Negroni seja o anfitrião da noite”, afirma Inês Machado, diretora de marketing da Empor Spirits. “Esta pessoa terá como principal responsabilidade inspirar bartenders e a comunidade Horeca, reacendendo a paixão pela marca e reforçando a sua presença no terreno”, acrescenta.

A Campari destaca-se pela sua capacidade de criar experiências icónicas e queríamos que este processo de recrutamento refletisse isso mesmo”, explica Inês Machado. “Mais do que um currículo perfeito, procuramos uma ligação real à marca, alguém que queira assumir um compromisso sério com a Campari.”

A responsável acrescenta que esta é uma iniciativa concebida “100% a nível local”, desenhada para responder à especificidade do mercado português. “Sabemos que não respondem aos canais tradicionais de recrutamento e queríamos que este processo refletisse a atitude icónica e criativa que define a Campari”, sublinha Inês Machado.