APECOM elege direção para triénio até 2028

A APECOM elegeu uma nova direção que inclui alterações nos vice-presidentes e mantém Domingas Carvalhosa como presidente.

Direção da APECOM para o triénio 2026-2028

Domingas Carvalhosa foi reeleita como presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Comunicação (APECOM), em representação da Wisdom Consulting.

A Assembleia Geral da APECOM, no âmbito das eleições para o triénio 2026-2028, elegeu uma nova direção que inclui alterações nos vice-presidentes, com a entrada de Ana Catarina Faustino, da Lift Consulting, e a substituição de Francisca Seabra por Piedade Guimarães, em representação da Burson. A Quintela & Reis, representada por José Quintela, deixa de fazer parte deste núcleo da direção.

Mantém-se como vice-presidentes José Aguiar, da All Comunicação, José Franco, da Corpcom, Ricardo Salvo, da CVA Europe, Maria Roquete, da Kreab Portugal, Marlene Gaspar, da LLYC e Inês Mendes da Silva, da Notable.

Para o novo mandato, a direção pretende continuar o trabalho de valorização e afirmação do setor da comunicação, representando um conjunto alargado de empresas que refletem a diversidade e a experiência do setor da consultoria em comunicação em Portugal”, explica a APECOM, em comunicado.

A APECOM pretende continuar também a investir no conhecimento do setor, nomeadamente através do estudo anual desenvolvido em parceria com a Informa D&B, dos grupos de trabalho e da formação, “contribuindo assim para uma melhor compreensão da evolução da atividade das empresas de comunicação em Portugal, para uma valorização do setor e ainda para o reforço da sua relevância económica e institucional”.

Recorde-se que o setor da comunicação representava em 2024 um total de receitas de 128,1 milhões de euros, de acordo com um estudo da Informa DB, apresentado no final do ano passado.

