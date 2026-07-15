Ucrânia pode comprar partes de drones à China com fundos europeus

A Ucrânia poderá recorrer a componentes chineses para produzir drones com financiamento da União Europeia (UE), depois de Bruxelas ter autorizado uma exceção às regras do programa europeu de apoio militar, expondo as limitações da indústria de defesa europeia em fornecer peças críticas para o esforço de guerra de Kiev, noticiou o Financial Times com base em duas fontes familiarizadas com a decisão.

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Kiev obteve uma autorização especial da Comissão Europeia para utilizar parte de uma primeira tranche de cerca de seis mil milhões de euros na compra de componentes fabricados na China destinados aos drones ucranianos. Segundo responsáveis ucranianos, estes sistemas são considerados essenciais para travar os avanços russos e atingir alvos estratégicos em território russo, noticia o jornal britânico.

O montante de seis mil milhões corresponde à primeira parcela de um empréstimo europeu mais amplo de 90 mil milhões de euros, dos quais 60 mil milhões estão reservados para aquisições na área da defesa e os restantes 40 mil milhões para apoio orçamental, financiados através da emissão de dívida comum da União Europeia. No âmbito do empréstimo europeu, a Ucrânia deve dar prioridade a compras à indústria de defesa europeia.

A autorização expõe a dependência europeia de componentes chineses para um dos equipamentos mais determinantes da guerra. Apesar de Bruxelas ter acusado Pequim de ser um dos principais fornecedores da indústria militar russa, a própria indústria de defesa ucraniana também parece depender de tecnologia produzida na China.

A autorização de exceção surge no mesmo dia em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou em Kiev um acordo com Volodymyr Zelensky para reforçar a produção conjunta de drones entre a Ucrânia e a UE, através de uma nova parceria industrial destinada a acelerar o desenvolvimento destas capacidades.