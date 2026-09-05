UE “alarmada” com a recente escalada de ataques no Médio Oriente

A União Europeia (UE) mostrou-se “alarmada” com a recente onda de ataques no Médio Oriente, incluindo várias ofensivas iranianas contra países do Golfo, segundo um comunicado europeu divulgado na sexta-feira à noite.

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“A União Europeia está alarmada com a mais recente escalada militar no Médio Oriente. Condenamos veementemente a mais recente onda de ataques iranianos contra o Kuwait, a Jordânia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos”, disse um porta-voz do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE).

O bloco europeu lamentou também “os recentes ataques perpetrados contra navios mercantes sauditas que transitavam pelo estreito de Ormuz” e reiterou que violam o direito internacional, apelando “à desescalada e à plena implementação da Resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU”.

Por outro lado, a declaração instou as partes em conflito a “absterem-se de qualquer ação que ameace ainda mais a segurança e a estabilidade regional e que possa prejudicar os esforços para uma resolução pacífica e duradoura do conflito”, apelando ainda à proteção da população civil.

A rápida escalada da violência no Médio Oriente foi desencadeada por ataques aéreos dos EUA contra instalações da Guarda Revolucionária do Irão, que Washington justificou como uma medida para conter os ataques iranianos contra navios comerciais no estreito de Ormuz e proteger as suas tropas na região.

Em resposta, Teerão lançou uma onda de mísseis e drones contra bases norte-americanas localizadas na Jordânia, Bahrein, Iraque e Kuwait, uma deterioração do ambiente de segurança que os países do Golfo temem que possa arrastar a região para um conflito mais amplo.

A guerra contra o Irão, iniciada pelos Estados Unidos e por Israel, que já dura há mais de seis meses, não atingiu os seus principais objetivos: derrubar o regime dos ‘ayatollah’ e encerrar o programa nuclear iraniano.