Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros

BRANDS' Local Online Já há data e local para a cerimónia de entrega de prémios

  • Conteúdo Patrocinado
  • 13:00

A entrega de prémios do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros acontece no dia 7 de outubro, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Após seis meses de fase de inscrições, já há data e local para a entrega de Prémios do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A cerimónia vai realizar-se no âmbito da terceira edição do Local Summit, uma conferência que reúne vários autarcas e especialistas para discutirem todas as problemáticas relativas ao futuro das cidades e das freguesias portuguesas.

Ao longo do dia 7 de outubro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, serão abordados assuntos como “Que cidades queremos construir até 2030”, “Depois do PRR: quem financia a próxima década das autarquias?”, “Crescer sem perder qualidade de vida”, entre outros temas.

No final deste dia de debate, serão reconhecidos os projetos que estão a fazer a diferença nas comunidades portuguesas com a entrega dos prémios do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros.

A entrada é livre, mediante inscrição prévia e sujeita à lotação da sala. Reserve já o seu lugar.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Já há data e local para a cerimónia de entrega de prémios

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Fernando Alexandre lidera exposição televisiva em julho

+ M,

As polémicas que envolvem membros do Governo levaram também a que Luís Neves, ministro da Administração Interna, subisse à segunda-posição do ranking da MediaMonitor.