BRANDS' Local Online Já há data e local para a cerimónia de entrega de prémios
A entrega de prémios do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros acontece no dia 7 de outubro, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.
Após seis meses de fase de inscrições, já há data e local para a entrega de Prémios do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros.
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A cerimónia vai realizar-se no âmbito da terceira edição do Local Summit, uma conferência que reúne vários autarcas e especialistas para discutirem todas as problemáticas relativas ao futuro das cidades e das freguesias portuguesas.
Ao longo do dia 7 de outubro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, serão abordados assuntos como “Que cidades queremos construir até 2030”, “Depois do PRR: quem financia a próxima década das autarquias?”, “Crescer sem perder qualidade de vida”, entre outros temas.
No final deste dia de debate, serão reconhecidos os projetos que estão a fazer a diferença nas comunidades portuguesas com a entrega dos prémios do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros.
A entrada é livre, mediante inscrição prévia e sujeita à lotação da sala. Reserve já o seu lugar.
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