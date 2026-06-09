Criar valor à velocidade humana

Serão sempre as organizações, as marcas, as economias e as sociedades que melhor compreenderem as pessoas aquelas que conseguirão construir crescimento sustentável, gerar confiança e criar futuro.

Vivemos numa época fascinante e, simultaneamente, inquietante. Nunca a humanidade dispôs de tanta tecnologia, de tanta capacidade de processamento de informação, de tantas ferramentas para comunicar, produzir, inovar e transformar a realidade. A inteligência artificial promete revolucionar setores inteiros da economia, os avanços científicos sucedem-se a um ritmo sem precedentes e a digitalização alterou profundamente a forma como trabalhamos, consumimos, aprendemos e nos relacionamos.

No entanto, à medida que tudo parece acelerar, cresce também uma sensação difusa de desconforto. A rapidez tornou-se um valor em si mesma. A velocidade passou a ser confundida com progresso. A reação imediata substituiu frequentemente a reflexão. E a eficiência, tantas vezes, parece ter ocupado o lugar de uma discussão mais profunda sobre propósito, significado e impacto.

Foi precisamente a partir desta inquietação que surgiu a reflexão desenvolvida sob o mote “À Velocidade Humana”, que esteve na base de todo o conceito do recente IV Congresso das Marcas, organizado pela Centromarca e que reuniu mais de 800 profissionais, das mais diferentes áreas, no Centro de Congressos do Estoril.

A expressão encerra, em si mesma, um aparente paradoxo. Numa sociedade que valoriza cada vez mais a rapidez das decisões, a instantaneidade da comunicação e a automatização dos processos, falar de velocidade humana pode parecer um exercício de resistência. Mas talvez seja exatamente o contrário. Talvez seja um exercício de modernidade. Porque a verdadeira questão não está em travar a inovação ou em resistir à mudança. Está em compreender como garantir que a extraordinária transformação tecnológica que estamos a viver continua a servir as pessoas e não apenas os processos; continua a gerar valor e não apenas eficiência; continua a criar confiança e não apenas automatismos.

A discussão é particularmente relevante porque coincide com um período de transformação estrutural em múltiplas dimensões da sociedade. A economia enfrenta desafios geopolíticos complexos, as cadeias de abastecimento estão sob pressão, as tensões comerciais multiplicam-se, os modelos de trabalho evoluem rapidamente e as sociedades ocidentais confrontam-se com profundas alterações demográficas. Ao mesmo tempo, os consumidores tornaram-se mais informados, mais exigentes, mais prudentes e mais conscientes do impacto das suas escolhas.

Num contexto desta natureza, seria ingénuo acreditar que a competitividade pode continuar a ser construída apenas através de ganhos de eficiência ou de reduções de custos. A competitividade do futuro dependerá cada vez mais da capacidade de interpretar contextos complexos, compreender pessoas, antecipar mudanças e construir relações de confiança duradouras.

É precisamente por isso que as marcas assumem hoje uma relevância estratégica que ultrapassa largamente a sua dimensão comercial. Durante muito tempo, foram vistas sobretudo como instrumentos de comunicação ou mecanismos de diferenciação de produtos. Hoje, essa visão é manifestamente insuficiente. As marcas são uma expressão de identidade, de reputação, de cultura e de confiança. São uma das formas mais sofisticadas de criação de valor económico e social.

Num mundo onde a tecnologia tende a democratizar capacidades e a reduzir barreiras de acesso, aquilo que distingue verdadeiramente empresas, organizações e até países é cada vez menos aquilo que produzem e cada vez mais a forma como conseguem criar significado, gerar preferência e construir relações de longo prazo com consumidores, cidadãos e parceiros.

Esta realidade assume particular importância para países como Portugal. Durante décadas, a competitividade nacional assentou fortemente na capacidade produtiva, na qualidade da execução e, em muitos casos, na contenção de custos. Embora esses fatores continuem a ser relevantes, tornaram-se insuficientes para garantir crescimento sustentado num contexto global cada vez mais sofisticado e competitivo. Produzir bem é importante. Exportar é importante. Atrair investimento é importante.

Mas a criação de valor exige algo mais. Exige inovação, conhecimento, propriedade intelectual, diferenciação e capacidade de construir ativos intangíveis que gerem reconhecimento e preferência. Exige, em suma, uma verdadeira cultura de marca. Uma economia que aspire a crescer de forma sustentável não pode limitar-se a produzir mais. Tem de conseguir capturar mais valor, transformar conhecimento em diferenciação e reputação em vantagem competitiva.

Mas se as transformações económicas são profundas, as transformações sociais talvez sejam ainda mais significativas. Vivemos mais anos do que qualquer geração anterior, mas a longevidade trouxe consigo novos desafios. A saúde mental deixou de ser um tema periférico para ocupar um lugar central na discussão sobre produtividade, qualidade de vida e sustentabilidade das organizações. O envelhecimento demográfico obriga empresas e instituições a repensarem produtos, serviços, carreiras e modelos de relacionamento com os consumidores. As expectativas relativamente ao trabalho mudaram. As prioridades individuais mudaram. O equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal tornou-se uma variável estratégica. E tudo isto acontece num ambiente onde a tecnologia continua a acelerar. A questão já não é apenas tecnológica. É profundamente humana.

Talvez por isso uma das conclusões mais relevantes desta reflexão seja a constatação de que o fator humano está longe de perder importância. Pelo contrário. Quanto mais automatizados se tornam os processos, mais valiosas se tornam as capacidades exclusivamente humanas. A criatividade, o pensamento crítico, a empatia, a liderança, a interpretação de contextos complexos, a capacidade de tomar decisões em ambientes de incerteza ou de construir confiança continuam fora do alcance dos algoritmos. A tecnologia pode amplificar competências, acelerar tarefas e aumentar produtividade. Mas continua dependente da capacidade humana para definir prioridades, estabelecer critérios, interpretar consequências e atribuir significado.

A inteligência artificial ilustra bem este desafio. O debate público tende frequentemente a oscilar entre um entusiasmo quase ilimitado e um receio igualmente exagerado. No entanto, a verdadeira questão talvez seja mais simples. A inteligência artificial não determina, por si só, o futuro. O que determinará o futuro será a forma como escolhemos utilizá-la. As ferramentas são cada vez mais poderosas, mas as escolhas permanecem humanas. E são essas escolhas que definirão se a tecnologia servirá para reforçar a criatividade, melhorar a qualidade de vida, aumentar a competitividade e democratizar oportunidades ou se, pelo contrário, contribuirá para aprofundar desigualdades, fragilizar relações e reduzir espaços de reflexão e pensamento crítico.

Num mundo dominado pela aceleração, talvez seja precisamente esta a reflexão mais necessária. Porque a velocidade continuará a aumentar. A inovação continuará a surpreender. Os mercados continuarão a transformar-se. Mas nenhuma destas realidades elimina a necessidade de liderança, de visão estratégica, de discernimento e de capacidade para compreender pessoas. O progresso tecnológico continuará a ser indispensável. Mas a sua legitimidade dependerá sempre da capacidade para gerar valor humano.

Talvez seja isso que verdadeiramente significa pensar à velocidade humana. Não abrandar o progresso, mas orientá-lo. Não resistir à inovação, mas enquadrá-la. Não substituir pessoas por tecnologia, mas colocar a tecnologia ao serviço das pessoas. Porque, no final, serão sempre as organizações, as marcas, as economias e as sociedades que melhor compreenderem as pessoas aquelas que conseguirão construir crescimento sustentável, gerar confiança e criar futuro. E essa continuará a ser, independentemente da velocidade a que tudo muda, a mais importante vantagem competitiva de todas.