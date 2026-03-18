Poder de compra: entre o imediato e o estrutural

Reduzir impostos, apoiar famílias e controlar custos pode aliviar os orçamentos domésticos, mas só uma economia mais produtiva garantirá salários mais altos de forma duradoura.

Num momento em que muitas famílias continuam a sentir a imensa pressão no custo de vida, a questão do poder de compra regressa ao centro do debate público e não estamos perante um conceito económico abstrato: trata-se da capacidade real de cada cidadão pagar a renda, encher o carrinho de compras (muitas vezes o cabaz básico) ou suportar a fatura de energia no final do mês.

Em termos simples, o poder de compra depende de dois fatores essenciais: quanto é que as pessoas ganham e quanto custam os bens e serviços (essenciais) que consomem. Quando os preços sobem mais depressa do que os salários, o resultado é uma perda de rendimento real — mesmo que o salário nominal aumente. Esta é a perspetiva geral da sociedade, excluindo os jovens que direta e indiretamente são frequentemente “penalizados”.

Portugal tem registado uma ligeira melhoria nos rendimentos dos últimos anos. O salário médio mensal bruto subiu para 1.694 euros em 2025, com um crescimento nominal superior a 5%. No entanto, quando comparado com a média europeia, o país continua significativamente atrás. O rendimento médio anual de um trabalhador em Portugal não chega aos 25 mil euros, enquanto a média da União Europeia se aproxima dos 40 mil euros. Estes números ajudam a explicar por que razão o poder de compra continua a ser uma preocupação central para muitas famílias portuguesas.

Quando o custo de vida aumenta rapidamente, os governos dispõem de instrumentos capazes de aliviar, quase de imediato, o orçamento das famílias. Uma das medidas mais diretas consiste em reduzir a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho. Um pequeno ajustamento no imposto pode traduzir-se em ganhos reais no final do mês. Caso prático: um trabalhador que receba cerca de 1.400 euros líquidos pode beneficiar de mais 40 euros mensais se houver uma redução fiscal de apenas alguns pontos percentuais. Ao longo de um ano, esse valor pode ultrapassar 480 euros adicionais no orçamento familiar.

Outra solução frequentemente utilizada consiste nas transferências diretas para as famílias, sobretudo para as que apresentam rendimentos mais baixos. Apoios extraordinários para compensar despesas com energia ou habitação funcionam como uma injeção imediata de rendimento disponível, não obstante o conceito de “rendimento baixo” ser discutível.

Tomemos um exemplo simples: se uma família paga 150 euros por mês de eletricidade e recebe um apoio público de 50 euros, o custo efetivo reduz-se para 100 euros. Esse montante libertado pode ser utilizado para outras despesas essenciais. Por outro lado, também a redução temporária de impostos sobre bens essenciais, como alimentos ou energia, pode aliviar o custo de vida. Num cabaz alimentar mensal de cerca de 200 euros, uma descida de preços de 5% pode representar uma poupança de 10 euros por mês. Pode parecer pouco, mas multiplicado por milhões de famílias representa um impacto económico relevante.

Outro fator determinante no orçamento doméstico é a habitação. Para grande parte das famílias portuguesas, a renda ou a prestação da casa representa a maior despesa mensal. Em contextos de subida das taxas de juro, as medidas de apoio ao crédito à habitação podem reduzir encargos mensais e aumentar o rendimento disponível.

O verdadeiro desafio é criar riqueza. Apesar da importância destas medidas, é essencial reconhecer uma realidade fundamental: nenhuma política de curto prazo substitui o crescimento económico sustentado. O aumento duradouro do poder de compra depende sobretudo da produtividade da economia.

Em termos simples, salários mais altos só são sustentáveis quando as empresas conseguem produzir mais valor por trabalhador e isto implica investimento em inovação, tecnologia, qualificação profissional e modernização das empresas, pois só com economias mais produtivas se consegue pagar melhores salários sem comprometer a competitividade. Acresce que mercados mais concorrenciais, menos burocracia administrativa e um ambiente favorável ao investimento são fatores decisivos para criar empresas mais fortes e empregos dignamente remunerados.

Que opção tomar, entre o imediato e o estrutural? O debate sobre o poder de compra não deve ser reduzido a uma escolha entre medidas de curto prazo e reformas estruturais. Ambas são necessárias. Medidas imediatas como reduções fiscais, apoios diretos ou alívio de custos essenciais são fundamentais para proteger as famílias em momentos de pressão económica. Mas apenas as políticas que reforcem a capacidade produtiva da economia permitirão aumentar salários de forma consistente.

O verdadeiro aumento do poder de compra não resulta apenas de redistribuir rendimento existente, mas sobretudo da capacidade de uma economia gerar mais riqueza e transformá-la em melhores salários e oportunidades para os seus cidadãos. Este é o desafio que qualquer estratégia económica séria deve enfrentar.