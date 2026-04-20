Se ninguém clica na marca… ela ainda existe?

Marketing sempre foi sobre influência. Mas, pela primeira vez, essa influência é mediada por sistemas que não clicam, não navegam e não consomem informação da mesma forma que os humanos.

Durante mais de duas décadas, o marketing digital viveu sob uma lógica quase religiosa: gerar tráfego. Estar no topo do Google, captar o clique, converter. Era esse o jogo. Era essa a métrica. Era esse o modelo mental dominante.

Hoje, essa lógica está a “colapsar”, silenciosamente, mas de forma estrutural. Estamos a entrar na era do “zero-click”. E isso muda tudo.

A pesquisa deixou de ser um processo de descoberta para se tornar um processo de decisão. Os motores de busca, e sobretudo os modelos de linguagem como ChatGPT, Gemini, Claude ou Perplexity, entre outros, já não apresentam listas de links, apresentam respostas. Mais do que isso: apresentam recomendações. Já não nos dizem “onde encontrar”, dizem-nos “o que escolher”! Este é o verdadeiro ponto de rutura.

Mais de 60% das pesquisas já são resolvidas sem qualquer clique. O utilizador não navega, não compara, não explora múltiplas páginas. Confia na resposta e decide. A jornada do consumidor encurtou de forma radical. Metade do tráfego desapareceu, não porque o interesse diminuiu, mas porque deixou de ser necessário.

O SEO (ainda?) não morreu. Mas claramente deixou de ser suficiente!

Estamos a assistir à transição para um novo paradigma: do SEO para o AEO (Answer Engine Optimization) e para o GEO (Generative Engine Optimization), ou, numa visão mais integrada, para aquilo que podemos designar como AIO (Artificial Intelligence Optimization). Não se trata apenas de uma mudança semântica. Trata-se de uma mudança estrutural.

Passámos de uma lógica de descoberta, baseada em links, para um modelo de consumo assente em respostas. De tráfego para websites, para influência gerada por inteligência artificial. De otimização técnica para rankings para construção de autoridade, contexto e confiança.

O que está em causa já não é visibilidade. É a relevância algorítmica. É entregar valor para os LLMs.

No modelo anterior, uma marca podia não ser líder, mas ainda assim competir por atenção. No novo modelo, isso deixa de ser verdade. Os sistemas de inteligência artificial funcionam por seleção e compressão: menos fontes, mais curadoria, maior concentração de influência. O resultado é um efeito “winner-takes-all”.

Dito de forma simples: se a sua marca não for referenciada, deixa simplesmente de existir no momento da decisão.

E isto não é uma hipótese teórica. É já uma realidade em múltiplas indústrias. A redução do tráfego direto, a concentração da influência em poucos pontos de contacto e o risco crescente de invisibilidade para marcas pouco diferenciadas, são sinais claros de um novo ambiente competitivo.

Por trás desta transformação tecnológica existe uma mudança ainda mais profunda: a mudança no comportamento do consumidor. Durante anos, procurávamos informação. Hoje, procuramos uma decisão previamente validada.

Num mundo saturado de opções, o utilizador (Cliente) já não quer explorar. Quer que alguém, ou algo, filtre, sintetize e recomende. A explosão de pesquisas do tipo “o melhor X para mim” não é um detalhe. É um sintoma. É a evidência de que passámos da pesquisa para a recomendação. E esse “alguém” é agora a inteligência artificial.

Neste contexto, desaparece o espaço para marcas genéricas. A nova lógica não é “ser bom para todos”. É ser claramente relevante para alguém, num contexto específico. As perguntas estratégicas mudam: em que momentos somos a melhor escolha? Para quem? Para resolver que problema concreto?

Entramos na era das marcas de alta performance, aquelas que são suficientemente específicas e competentes para serem recomendadas. Isto obriga a uma transformação profunda na forma como pensamos “marketing”.

Desde logo, o conteúdo deixa de ser uma questão de volume para passar a ser uma questão de utilidade, de benefício. A inteligência artificial não recompensa a quantidade. Recompensa a profundidade, clareza, contexto e a capacidade de resposta direta. O conteúdo criado para ser direcionado e alavancado “só para SEO” deixa de funcionar. Agora o conteúdo pensado para “devolver respostas” passa a ser determinante.

Em paralelo, a autoridade, nesta matéria, torna-se o principal ativo de marketing das marcas. Não basta estar presente. É necessário ser credível, para os humanos e para as máquinas. Este mindset implica consistência narrativa, especialização real e presença em múltiplas fontes confiáveis. A marca passa a competir não (só) por atenção, mas também por confiança algorítmica.

Por fim, o funil tradicional “colapsa”. Awareness, consideração e decisão deixam de ser etapas “separadas”. A inteligência artificial comprime a jornada. O utilizador faz uma pergunta… e recebe uma decisão. O marketing deixa de ser sequencial e passa a ser simultâneo e contextual.

Os impactos não são homogéneos. O e-commerce, por exemplo, enfrenta uma disrupção mais imediata, com agentes de inteligência artificial a comparar, selecionar e até comprar diretamente. Já os modelos de lead generation podem beneficiar numa fase inicial, embora já tenham sentido quebras significativas com a introdução de funcionalidades como AI Overviews. Mas a conclusão é inequívoca: ninguém está imune. Apenas em fases diferentes do impacto desta disrupção provocada pelos LLMs.

A grande questão é saber se estamos preparados.

A maioria das organizações continua estruturada para uma competição que já não existe. Continua meramente a medir sucesso em cliques, tráfego e rankings, quando o jogo já se joga noutro plano. Não é por acaso que um dos maiores desafios identificados pelos próprios marketers é a falta de compreensão sobre como a inteligência artificial vai transformar o negócio.

Estamos, em muitos casos, a aplicar modelos antigos a um contexto radicalmente novo.

No fundo, o marketing sempre foi sobre influência. Mas, pela primeira vez, essa influência é mediada por sistemas que não clicam, não navegam e não consomem informação da mesma forma que os humanos. Avaliam, selecionam e recomendam.

E nesse processo, redefinem quem existe… e quem desaparece.

A pergunta já não é “como geramos mais tráfego?”. A pergunta crítica passou a ser outra: “Como é que a inteligência artificial recomenda a nossa marca?”

No limite, essa é a única métrica que vai importar. Se ninguém clicar, mas a marca for recomendada, ela evolui. Se ninguém clicar e a marca não aparecer na resposta ao prompt, então a marca deixa de existir. E esta é, talvez, a mudança mais disruptiva do marketing moderno.

A questão final já não é se o cliente conhece a marca. É se a inteligência artificial recomenda a marca!