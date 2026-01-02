Media Capital compra 80% da dona do Polígrafo

O valor da aquisição ascende os 2,2 milhões de euros, sendo que a Media Capital pode ainda adquirir os restantes 20%. Não se sabe ainda como ficará a parceria com o grupo Impresa.

O grupo Media Capital, detentor da TVI e CNN Portugal, comprou uma participação de 80% da sociedade Inevitável & Fundamental, detentora do Polígrafo. O valor da operação atingiu os 2,2 milhões de euros.

A aquisição deu-se através da Meglo – Media Global, detida a 100% pela Media Capital. De acordo com a informação publicada esta sexta-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital mantém “opção de aquisição do remanescente do capital social”.

Não se sabe ainda como ficará a parceria com o grupo Impresa, através do qual era produzido o programa Polígrafo SIC e que foi responsável por 14% das receitas da sociedade em 2024.

A sociedade Inevitável e Fundamental contava até agora com dois sócios, o Emerald Group – sediado no Dubai, com representações em Londres, Lisboa e Luanda – e a Episódio Inédito, detida a 100% por Fernando Esteves, fundador e diretor do Polígrafo. O Emerald Group estava representado por Raul Bragança Neto, que ocupa funções de chief operating officer da Media9Par,S.A. detentora dos títulos Forbes, Jornal Económico e o semanário Novo.

Em 2024, as receitas do Polígrafo atingiram 1.097.756 euros resultantes maioritariamente da Meta Platforms, no âmbito do “Third Party Fact-Checking Program” (48%), do TikTok (22%), da Impresa Publishing (14%), da Fundação Calouste Gulbenkian, da European Fact-Checking Standards Network e do Iberifier.

A Inevitável & Fundamental teve resultados de 396.789 euros em 2024, de acordo com a informação registada no Portal da Transparência dos Media da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). Em 2023, o valor tinha sido de 242.786 euros. Desde 2018, data da criação da sociedade, que regista lucros, de acordo com a análise aos dados do Portal da Transparência dos Media da ERC.

