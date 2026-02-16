Rede social X regressa à normalidade após interrupção global

A rede social X sofreu durante a hora de almoço uma nova queda no seu serviço a nível global. O serviço já foi globalmente restabelecido. No entanto, ainda não existem respostas oficiais.

Mais de 400 mil utilizadores reportaram problemas em aceder à rede social X (anterior Twitter), quer em versão de telemóvel ou versão web, durante a hora de almoço portuguesa.

Os problemas começaram por volta das 13h15 (hora portuguesa) desta segunda-feira, tendo o serviço ficado globalmente restabelecido por volta das 14h30, de acordo com a informação recolhida no Downdetector – plataforma que monitoriza falhas em serviços reportadas por utilizadores – e replicada por várias publicações internacionais.

Analisando os dados da plataforma, é possível verificar que o pico nos EUA foi registado às 13h34, com 5.764 relatos de utilizadores. Cerca de 950 utilizadores reportavam que o problema ainda os afetava às 15h03. Em Portugal, o pico foi de 727 relatos às 13h38. As falhas ainda afetavam 26 utilizadores às 14h54.

De acordo com a Forbes, a página de statusda plataforma destinada a programadores indicava que “todos os sistemas estavam operacionais” durante este período, apesar dos relatos. Analisando o histórico de incidentes, não está ainda registado o incidente desta segunda-feira. Ainda não existe uma resposta oficial do serviço sobre o que motivou a interrupção.

A última falha no serviço ocorreu no dia 24 de janeiro entre as 16h48 e as 20h30 (horas portuguesa).