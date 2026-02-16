Redes Sociais

Rede social X regressa à normalidade após interrupção global

 + M,

A rede social X sofreu durante a hora de almoço uma nova queda no seu serviço a nível global. O serviço já foi globalmente restabelecido. No entanto, ainda não existem respostas oficiais.

Mais de 400 mil utilizadores reportaram problemas em aceder à rede social X (anterior Twitter), quer em versão de telemóvel ou versão web, durante a hora de almoço portuguesa.

Os problemas começaram por volta das 13h15 (hora portuguesa) desta segunda-feira, tendo o serviço ficado globalmente restabelecido por volta das 14h30, de acordo com a informação recolhida no Downdetector – plataforma que monitoriza falhas em serviços reportadas por utilizadores – e replicada por várias publicações internacionais.

Analisando os dados da plataforma, é possível verificar que o pico nos EUA foi registado às 13h34, com 5.764 relatos de utilizadores. Cerca de 950 utilizadores reportavam que o problema ainda os afetava às 15h03. Em Portugal, o pico foi de 727 relatos às 13h38. As falhas ainda afetavam 26 utilizadores às 14h54.

De acordo com a Forbes, a página de statusda plataforma destinada a programadores indicava que “todos os sistemas estavam operacionais” durante este período, apesar dos relatos. Analisando o histórico de incidentes, não está ainda registado o incidente desta segunda-feira. Ainda não existe uma resposta oficial do serviço sobre o que motivou a interrupção.

A última falha no serviço ocorreu no dia 24 de janeiro entre as 16h48 e as 20h30 (horas portuguesa).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Rede social X regressa à normalidade após interrupção global

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Inteligência Artificial
X impõe medidas para impedir que Grok dispa “pessoas reais”

A rede social X anunciou que implementou medidas para impedir que a sua ferramenta de IA, Grok, dispa “pessoas reais”. A maioria dos casos envolve mulheres e menores de idade.

Lusa,

Redes Sociais
X não filtra desinformação russa e viola regras da UE

Foram identificadas "125 publicações que violam claramente as sanções" europeias na plataforma detida por Elon Musk. Apenas uma foi removida pelo X.

Lusa,

Empresas
França. X denuncia investigação devido a “agenda política”

As autoridades francesas solicitaram acesso ao seu algoritmo de recomendação, bem como dados em tempo real sobre todas as publicações dos utilizadores da plataforma.

Lusa,