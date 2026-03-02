Edifício modernista renasce no centro do Funchal com projeto residencial de luxo

Empreendimento exclusivo com 13 apartamentos T2 e T3 inicia obras em março com foco em reabilitação patrimonial e sofisticação contemporânea.

O futuro Monterosa Residence

O projeto Monterosa Residence, que reabilita um edifício modernista assinado pelo arquiteto Raul Chorão Ramalho, inicia-se no centro histórico do Funchal, próximo da Sé, este mês. O empreendimento residencial de luxo é composto por 13 apartamentos das tipologias T2 e T3 e pretende devolver à cidade uma das suas joias arquitetónicas.

Promovido pela JPF Investimentos Imobiliários e comercializado em regime de exclusividade pela Portugal Sotheby’s International Realty, o Monterosa Residence propõe-se preservar grande parte dos interiores originais do edifício. A intervenção combina recuperação patrimonial e nova construção, assegurando que cada residência tenha identidade própria.

A localização do empreendimento destaca-se pela proximidade a comércio tradicional, serviços, restauração, espaços culturais e zonas de lazer, permitindo uma vivência urbana pragmática e sofisticada no coração do Funchal.

O Monterosa Residence inclui ainda um conjunto de comodidades de alto nível, como piscina exterior para lazer, terraço para banhos de sol, terraço panorâmico no último piso, ginásio equipado, serviços de concierge, vigilância e segurança permanente, além de sistemas de climatização que garantem conforto durante todo o ano, segundo a Portugal Sotheby’s International Realty.

O início da obra está previsto para março, com prazo de execução estimado em 20 meses. Os preços arrancam nos 970.000 euros, posicionando o projeto num segmento altamente exclusivo do mercado imobiliário na Madeira, direcionado para um público que valoriza o património, a localização central e uma experiência residencial diferenciadora.

“O Monterosa Residence representa uma oportunidade rara no centro do Funchal. Estamos perante um projeto que alia o património arquitetónico, a localização absolutamente privilegiada e uma execução pensada ao detalhe. Num contexto de oferta muito limitada de produto novo e diferenciado na Madeira, este empreendimento destaca-se pela sua escala exclusiva, pela qualidade e pelo potencial de valorização a médio e longo prazo”, afirma Lina Ramos, partner & office manager da Portugal Sotheby’s International Realty na Madeira.