Baker Tilly compra auditora do Porto com 30 pessoas

A empresa de serviços financeiros Baker Tilly reforçou a presença no mercado português com a aquisição da auditora Anjos & Associados. O negócio da consultora fiscal insere-se no âmbito do novo plano estratégico para atingir uma faturação anual de 100 milhões de euros até 2028.

O acordo de compra da portuguesa Anjos – uma firma de auditoria e revisão de contas criada em 1993 e com sede no Porto – inclui a integração progressiva da empresa na rede da Baker Tilly. As duas organizações irão operar ao abrigo de um contrato de aliança durante este ano (ainda com a marca original da portuense) e, a partir de 2027, passa a um modelo de prefix branding (marca flexível) em regime de transição até se completar a integração plena em 2028.

A Anjos & Associados tem um volume de negócios de, aproximadamente, dois milhões de euros e uma equipa de 30 profissionais. “A parceria com a Baker Tilly representa um passo muito relevante para a Anjos & Associados – SROC, Lda integrar uma rede internacional de referência na auditoria e consultoria. Permite-nos reforçar a equipa e proporcionar ao mercado soluções ainda mais completas, mantendo os elevados padrões de rigor, independência e proximidade que sempre nos caracterizaram”, refere a equipa de gestão da Anjos.

A estratégia 2026-2028 da Baker Tilly inclui um plano de crescimento inorgânico com o objetivo de ganhar presença em territórios onde ainda não chegou, bem como reforçar o seu negócio nas zonas onde identifica margem de crescimento. Neste caso, a empresa adquirida terá de se adaptar às mesmas ferramentas tecnológicas utilizadas pela multinacional com sede em Londres, como por exemplo evoluir do sistema ACD para a plataforma Caseware Cloud.

“Esta integração reforça claramente o posicionamento da Baker Tilly em Portugal, especialmente no segmento de auditoria, e está totalmente alinhada com o plano estratégico ibérico”, começam por dizer os country managing partners da Baker Tilly, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

João Aranha e Tiago Almeida Veloso consideram que “o mercado português tem sido um motor relevante do crescimento da firma” e que a chegada da Anjos & Associados permite “expandir a nossa presença no norte do país e elevar a qualidade e consistência dos serviços prestados às empresas nacionais e internacionais”.

A liderança da Baker Tilly sofreu alterações no ano passado. Paulo André, que esteve mais uma década na empresa, abandonou o cargo de managing partner do negócio em Portugal depois de, segundo avançou o Expresso, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter detetado várias falhas por parte da Baker Tilly Portugal. O lugar foi depois ocupado por João Aranha e Tiago Almeida Veloso.