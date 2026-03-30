Dica ECO dos Fundos: O que é o DNSH

Para obter financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) os projetos não podem prejudicar o ambiente de forma alguma. Cumprir o conjunto de princípios ambientais é pioneiro e tem o desafio de ser binário: chumbar num critério inviabiliza o apoio da bazuca europeia.

Anabela Rodrigues, coordenadora para a área climática da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, explica o que é o Do No Significant Harm, qual a metodologia seguida e os indicadores utilizados.

Esta nova exigência trouxe desafios porque é complexa e tem custos associados que podem afastar as PME de uma candidatura a estes fundos.

Veja o vídeo.