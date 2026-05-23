Negócios ECO Avenida

JNcQUOI prepara Kiosk na avenida

  • Lina Santos
  • 14:03

O novo espaço deverá abrir antes do verão, em frente à JNcQUOI House, e com uma oferta centrada em marisco.

O universo JNcQUOI vai crescer na Avenida da Liberdade, em Lisboa, com a abertura de um novo espaço em formato de quiosque. “O Kiosk traz de volta o espírito dos icónicos quiosques da Avenida da Liberdade com o inconfundível toque do JNcQUOI Fish”, diz o site dos restaurantes.

Ainda sem data de abertura fechada, o grupo aponta para uma inauguração antes do verão, apurou o ECO Avenida. O quiosque ficará em frente à JNcQUOI House, o boutique hotel do grupo na Avenida da Liberdade, e estará aberto das 12h00 às 24h00, de acordo com o JNcQUOI.

O novo espaço terá um menu centrado em marisco e ficará sob a liderança do chef Filipe Carvalho, que é já o responsável pelo JNcQUOI Fish e pelo JNcQUOI Table, os restaurantes de peixe e a proposta de fine dining do grupo. O Kiosk apostará também numa oferta de cocktails.

O Kiosk junta-se à oferta JNcQUOI em Lisboa, que inclui o JNcQUOI Avenida, JNcQUOI Fish, JNcQUOI Table, Frou Frou, Asia e DeliBar Avenida e pretende ser uma imersão “no ritmo autêntico da mais emblemática avenida da cidade”.

O JNcQUOI pertence ao grupo Amorim Luxury, que integra também as lojas Fashion Clinic e as marcas Paula e House of Capricorn.

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