A idade como vantagem

Na economia da longevidade, as marcas adquirem uma função ainda mais relevante. Deixam de ser apenas fornecedoras de produtos para se afirmarem como parceiras de confiança.

Durante demasiado tempo, Portugal habituou-se a olhar para o envelhecimento demográfico como uma fatalidade económica: mais despesa, menos produtividade, maior pressão social. Mas essa leitura, para além de redutora, pode revelar-se estrategicamente desastrosa. A longevidade não representa apenas um desafio social. Constitui uma transformação estrutural com profundo impacto nos mercados, no consumo, nas marcas e na competitividade.

Durante décadas, crescimento económico foi sinónimo de expansão quantitativa: mais produção, mais consumo, mais escala. Contudo, a nova realidade demográfica obriga a uma revisão profunda deste paradigma. Uma população mais envelhecida não significa necessariamente retração económica. Pelo contrário, pode significar o surgimento de uma economia de maior valor acrescentado, mais orientada para qualidade, relevância, confiança e sofisticação.

A longevidade deixou de ser apenas uma variável estatística ou um tema de política social. Tornou-se uma força económica transformadora. Redefine setores inteiros — do grande consumo ao retalho, da saúde ao turismo, da restauração à inovação tecnológica — e impõe novas exigências a empresas, marcas e decisores públicos.

Viver mais tempo não significa apenas prolongar anos de vida. Significa garantir autonomia, saúde, capacidade financeira, liberdade de escolha e qualidade de vida ao longo desses anos. É por isso que a discussão contemporânea não pode limitar-se a lifespan ou healthspan. Importa pensar, cada vez mais, em wealthspan: a capacidade de viver mais tempo com recursos, dignidade, independência e poder efectivo de decisão.

Esta mudança conceptual altera profundamente a lógica do consumo. Num contexto mais volátil, mais pressionado pela inflação e mais incerto, consumir deixou de ser apenas uma transação económica. Passou a ser também uma expressão de autonomia, previsibilidade, segurança, conforto e inclusão. Particularmente para uma população sénior, o consumo assume uma dimensão estrutural de qualidade de vida.

Persistem, no entanto, preconceitos estratégicos significativos. Continua frequentemente a assumir-se que o consumidor sénior representa um nicho residual ou uma categoria secundária. Nada poderá estar mais distante da realidade. Em Portugal, a seniorização acelera, a população com mais de 50 anos ganha peso estrutural e os agregados familiares tornam-se progressivamente menores, mais envelhecidos e mais fragmentados.

Este consumidor não é economicamente irrelevante. Pelo contrário: é cada vez mais activo, mais digital, mais informado e mais exigente. Compra menos por impulso, mas compra com maior racionalidade. Menos volume, mais valor. Menos desperdício, mais critério. Menos abundância indiferenciada, mais relevância.

Isto implica uma transformação estratégica essencial. O desafio para empresas e marcas deixa de ser simplesmente vender mais. Passa a ser vender melhor: oferecer maior utilidade, conveniência, confiança, clareza e inclusão.

Essa evolução exige mudanças profundas: embalagens mais ergonómicas, design mais inclusivo, nutrição funcional, comunicação mais transparente, experiências de compra mais humanizadas, digitalização acessível e menos paternalismo.

Porque envelhecer não significa aceitar irrelevância. Significa, muitas vezes, exigir mais qualidade, mais simplicidade e mais respeito.

Na economia da longevidade, as marcas adquirem uma função ainda mais relevante. Deixam de ser apenas fornecedoras de produtos para se afirmarem como parceiras de confiança, facilitadoras de autonomia e promotoras de bem-estar.

Num cenário económico marcado por pressão financeira e maior insegurança, esta confiança torna-se um ativo central. Marcas fortes reduzem risco percebido, simplificam decisões, reforçam previsibilidade e oferecem estabilidade emocional e económica. Para muitos consumidores, sobretudo os mais maduros, essa previsibilidade poderá ser tão valiosa quanto o próprio preço.

Também o retalho terá inevitavelmente de se adaptar. O futuro pertencerá menos a espaços de mera transação e mais a ecossistemas de conveniência, proximidade, simplicidade e experiência. O mesmo princípio aplicar-se-á à restauração, à hospitalidade, à mobilidade e ao turismo.

A chamada Silver Economy não deverá, por isso, ser encarada como um encargo social. Representa um dos maiores mercados emergentes da Europa e poderá tornar-se um dos principais motores de transformação económica em Portugal.

O país dispõe, aliás, de condições particularmente favoráveis para se posicionar nesta nova economia: turismo competitivo, retalho moderno, agricultura sofisticada, marcas relevantes, capacidade científica crescente e potencial de inovação.

O problema não reside na ausência de ativos. Reside, demasiadas vezes, na ausência de visão integrada.

Porque esta transformação não pode continuar a ser tratada apenas como uma questão de saúde ou segurança social. Exige uma abordagem articulada entre economia, inovação, consumo, agricultura, saúde, competitividade e políticas públicas.

Exige também fiscalidade inteligente, apoio à diferenciação, concorrência leal, promoção da inovação e uma compreensão estratégica da evolução demográfica. Sobretudo, exige abandonar preconceitos económicos envelhecidos.

Talvez o maior paradoxo nacional seja precisamente este: Portugal envelhece rapidamente, mas continua frequentemente preso a uma visão económica excessivamente juvenil, imediatista e centrada apenas em volume.

No futuro, a competitividade poderá depender menos de vender mais unidades e mais de gerar maior valor real na vida das pessoas. E esse valor será cada vez mais determinado pela capacidade de responder às necessidades de populações com mais tempo de vida, maior exigência e maior relevância económica.

A longevidade não constitui uma ameaça inevitável ao crescimento. Pode, pelo contrário, tornar-se uma nova fronteira competitiva.

Portugal poderá escolher entre duas abordagens: continuar a olhar para o envelhecimento como problema ou reconhecê-lo como oportunidade estratégica.

Essa escolha será decisiva.

Num mundo onde a abundância perde centralidade e a relevância ganha peso, wealthspan poderá tornar-se um dos principais critérios da competitividade moderna. Talvez o verdadeiro desafio não seja termos uma população mais velha. Talvez seja continuarmos demasiado novos na forma como pensamos a economia.

Porque a idade aumenta. Mas o valor também pode aumentar com ela. E os países, empresas e marcas que compreenderem essa realidade não estarão apenas a adaptar-se ao futuro. Estarão a liderá-lo.