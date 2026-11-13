Da próxima vez que alguém nos disser para seguir à velocidade normal, talvez devêssemos fazer uma pausa e perguntar: normal para quem?

Há uma frase que não me sai da cabeça. Foi dita a 28 de outubro pelo maquinista espanhol, minutos antes de o seu comboio de alta velocidade embater noutro, que estava parado à entrada da estação de Urda, perto de Toledo.

O sistema automático de sinalização tinha falhado. Do centro de controlo chegou-lhe a indicação de que podia retomar a viagem “à velocidade normal”. O maquinista estranhou e perguntou: “À velocidade normal?”. Confirmaram-lhe que sim.

Morreram quase setenta pessoas.

Este texto nasceu de uma conversa em casa. A minha filha, de 16 anos, estava a escrever sobre o acidente para o jornal da escola e ficou presa à mesma pergunta do maquinista. Foi ela quem me chamou a atenção para aquelas palavras. E desde então também não consegui deixá-las para trás.

A investigação dirá o que aconteceu, o que falhou e quem teve responsabilidade. Não me cabe antecipar essas conclusões. Mas há uma coisa que me ficou a incomodar: quando o sistema automático deixa de funcionar, não devia ser altura de abrandar?

Aprendi, entretanto, nas notícias que existe um procedimento chamado “marcha à vista”. Quando a sinalização automática falha, o comboio deve avançar a uma velocidade reduzida, a cerca de 40 km/h, e o maquinista passa a depender daquilo que consegue observar diretamente, atento ao que tem pela frente. É uma forma de compensar a falha do sistema com mais atenção e prudência. Neste caso, porém, a indicação foi outra: retomar a marcha à velocidade normal.

Dois dias depois, à porta do edifício em Toledo onde as famílias aguardavam notícias, Javier Barrio, marido de uma das vítimas, falou aos jornalistas. A mulher, Carmen, diretora adjunta de uma empresa, seguia naquele comboio naquela que seria a sua última viagem de trabalho antes da reforma.

Javier não falou de sinalização, de sistemas automáticos ou de falhas de software. Falou da pressa com que vivemos. E disse uma frase que também me ficou na memória: “Estes mortos são os mortos de toda a sociedade.”

Acrescentou que isto acontece nas redações, em todos os locais de trabalho, em todo o lado. E foi aí que comecei a juntar as duas coisas: a pergunta do maquinista e as palavras de Javier.

Não quero transformar um acidente desta dimensão numa metáfora fácil, nem desrespeitar a dor de quem perdeu alguém. Mas é difícil não pensar na forma como nos habituámos a viver e a trabalhar. Estamos sempre a responder, a cumprir, a chegar primeiro, a resolver antes dos outros. A pressa entrou de tal maneira no nosso quotidiano que, muitas vezes, já nem a questionamos. Parece-nos normal.

Escrevo isto sem qualquer superioridade moral. Trabalho em comunicação, uma área onde os prazos são curtos, as respostas têm de ser rápidas, os mails juntam-se em montanhas e os telemóveis parecem nunca ter descanso. Mas aqui está um paradoxo, é que também gosto da velocidade, confesso. Gosto de resolver depressa, de responder a tempo, de sentir que as coisas avançam. E sei que, muitas vezes, essa rapidez faz mesmo a diferença.

Mas também sei que nem tudo se resolve mais depressa por decidirmos mais depressa. Há momentos em que é preciso parar, confirmar, voltar a perguntar. E há uma dificuldade crescente em reconhecer esses momentos, talvez porque abrandar seja tantas vezes confundido com falta de capacidade, de iniciativa ou de competência.

Seria fácil apontar o dedo à tecnologia, mas não é por aí que quero ir. A tecnologia e, em particular, a inteligência artificial, têm-me ajudado a trabalhar melhor, a antecipar problemas, a cruzar informação e a tomar decisões mais fundamentadas. E o seu valor também está no tempo que nos podem devolver.

Uma vez mais, a questão é o que fazemos com esse tempo. Se o usamos apenas para assumir mais tarefas, responder a mais mensagens e fazer ainda mais coisas, então continuamos exatamente no mesmo lugar. Só conseguimos acelerar um pouco mais. Talvez o verdadeiro ganho esteja em aproveitar esse tempo para pensar, confirmar, questionar e, sobretudo, evitar erros que podem ter consequências para outras pessoas.

Nas minhas introspeções, deparei-me com o filósofo e ensaísta sul-coreano Byung-Chul Han e com a sua ideia de “sociedade do cansaço”. Vivemos numa época em que nem sempre precisamos que alguém nos pressione: fazemos isso connosco próprios. Queremos estar disponíveis, ser produtivos, não falhar, não deixar nada por responder. E, sem darmos conta, passamos a exigir dos outros o mesmo ritmo que impomos a nós próprios.

Não tenho uma solução extraordinária para isto. Tenho, quando muito, uma preocupação que também me diz respeito enquanto profissional e enquanto responsável por equipas.

Talvez devêssemos começar por prestar mais atenção aos pequenos sinais: uma decisão tomada sem termos toda a informação, um e-mail enviado à pressa, um prazo que ninguém se atreve a questionar, uma dúvida que fica por esclarecer porque não há tempo para mais uma pergunta.

E, sobretudo, devíamos deixar de olhar para quem pede para confirmar, para quem levanta uma dúvida ou sugere que se espere um pouco, como alguém que está a atrasar o trabalho. Às vezes, é precisamente essa pessoa que está a evitar que alguma coisa corra mal.

A pergunta daquele maquinista não mudou o desfecho daquela viagem. Mas talvez nos possa ajudar a pensar nas nossas próprias viagens, nas decisões que tomamos todos os dias e na velocidade a que nos habituámos a viver.

Da próxima vez que alguém nos disser para seguir à velocidade normal, talvez devêssemos fazer uma pausa e perguntar: normal para quem?