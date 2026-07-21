As marcas não voltam ao neutro

Mesmo quando o compromisso inicial foi verdadeiro, o recuo pode levar o público a reinterpretá-lo como oportunismo. E a reputação não tem tecla de apagar.

Primeiro desaparece o arco-íris do logótipo, depois a página sobre diversidade deixa de estar no site e, mais tarde, a meta ambiental que ocupava lugar de destaque no relatório perde a data. Não há comunicado nem explicação, apenas menos palavras, menos visibilidade e menos compromisso aparente.

Em 2025, este movimento deixou de ser exceção e passou a ser claramente tendência, quando dezenas de grandes marcas, da Mastercard à Pepsi, da Citi à Comcast, reduziram ou eliminaram patrocínios a eventos Pride nos Estados Unidos, deixando organizações locais com quebras de financiamento que chegaram aos 90%. Houve até quem devolvesse o gesto: no Minnesota, estado natal da Target, o Pride das Twin Cities recusou o patrocínio da marca e angariou junto da comunidade, em poucas semanas, mais do dobro do valor recusado. É assim que muitas marcas estão a tentar voltar ao neutro, sem repararem que o neutro já não está lá. E, pela primeira vez, temos dados suficientes para o demonstrar.

A Target é o caso mais instrutivo. Depois de, em 2023, ter retirado artigos e deslocado exposições associadas ao Pride na sequência de ameaças a trabalhadores, a empresa abandonou formalmente, em janeiro de 2025, as suas metas de diversidade, equidade e inclusão.

A decisão, longe de a devolver ao neutro, colocou-a no centro de um boicote, período em que o tráfego nas lojas se manteve em queda homóloga, as vendas anuais recuaram 1,7% e a empresa perdeu cerca de 12 mil milhões de dólares de valor de mercado, quedas para as quais concorreram outros fatores, do enfraquecimento do consumo às tarifas, mas nas quais o boicote foi repetidamente apontado como agravante.

O desfecho é a parte mais reveladora, porque o principal boicote só terminou em março de 2026, depois de o novo CEO reafirmar publicamente os compromissos com fornecedores diversos e universidades historicamente negras, sem qualquer política nova, apenas com palavras ditas em voz alta.

Depois de procurar o neutro durante um ano, a Target encontrou a saída a reassumir posições. E nem assim a conta ficou saldada, porque outros grupos recusaram dar o protesto por terminado enquanto os compromissos originais não forem repostos. O silêncio custou um ano de castigo, a saída exigiu voltar a falar e mesmo a saída deixou troco por pagar.

A Tractor Supply escolheu o caminho oposto quando, num único comunicado em 2024, anunciou o fim das suas políticas de diversidade, dos patrocínios Pride e das metas de emissões, assumindo a mudança em nome das prioridades dos clientes que serve. São duas formas diferentes de recuar, uma silenciosa e outra declarada, mas nenhuma regressa ao ponto de partida.

O ponto zero deixou de existir

Há três comportamentos que tendemos a confundir, embora não sejam a mesma coisa. Uma marca pode nunca ter tomado posição, pode ter tomado posição e falhado na sua concretização, ou pode ter tomado posição para mais tarde a retirar. Nunca ter falado pode significar prudência ou indiferença, e falhar uma promessa é uma quebra entre intenção e execução. Retirar uma promessa é diferente, porque significa interromper, voluntariamente, uma expectativa que a própria marca criou.

Quando uma marca assume publicamente um valor, está a criar uma dívida de coerência. O consumidor passa a olhar para decisões futuras através daquela declaração, os colaboradores tomam-na como indicação da cultura em que trabalham e as comunidades veem-na como promessa de continuidade.

A posição deixa de pertencer exclusivamente à marca no momento em que outros constroem expectativas sobre ela, e é por isso que recuar não é apagar, mas editar retroativamente, pois a retirada altera o significado daquilo que a marca disse ontem e faz nascer uma pergunta que antes não existia. Aquela posição era uma convicção ou apenas uma resposta conveniente ao ambiente cultural do momento?

A investigação sobre ativismo de marca insiste precisamente no alinhamento entre mensagem, valores e prática, porque, quando a comunicação se separa do comportamento, o consumidor deixa de ver ativismo e começa a ver encenação. Mesmo quando o compromisso inicial foi verdadeiro, o recuo pode levar o público a reinterpretá-lo como oportunismo. E a reputação não tem tecla de apagar, o que é cada vez mais crítico quando as novas gerações de consumidores se revelam cada vez menos fiéis a marcas e cada vez mais críticas sobre as escolhas que fazem.

A falsa simetria do recuo

O que me inquieta é que muitas empresas tratam o recuo como se fosse o inverso perfeito da tomada de posição, na expectativa de que a perda de apoio de um lado seja compensada pelo regresso do outro, mas a cultura raramente respeita a simetria do Excel. Para quem se identificou com a posição, a marca deixa de ser quem dizia ser, e o sentimento não é de divergência, é de traição. Para quem se opunha, o recuo raramente constrói uma nova afinidade, limitando-se a eliminar uma razão de antipatia. De um lado perde-se uma relação, enquanto do outro se consegue, talvez, um cessar-fogo.

O ano de 2025 forneceu o teste empírico que faltava. Na Target, quem se sentiu traído sustentou o castigo durante 12 meses consecutivos, sem que haja registo de uma vaga compensatória de novos clientes a preencher o vazio. O grupo de controlo desta experiência chama-se Costco, que no mesmo período reafirmou os seus compromissos de diversidade e viu o tráfego nas lojas crescer 7,5% em março, precisamente o mês em que o da Target caía 6,5%.

O mercado não puniu quem manteve a posição, puniu quem a abandonou. A investigação sobre boicotes ajuda a explicar porquê, ao mostrar que liberais e conservadores não se indignam pelas mesmas razões, pelo que o recuo não produz uma troca limpa entre dois públicos. Uma posição retirada não cria necessariamente um novo admirador, mas pode transformar um antigo admirador num crítico particularmente empenhado, porque lhe dá aquilo que todos os críticos mais eficazes possuem: uma história de confiança perdida.

Sair também é uma estratégia

Nada disto condena uma marca a manter eternamente todas as posições que assumiu. As circunstâncias mudam, há compromissos mal formulados e metas impossíveis de cumprir, e uma marca pode e deve rever posições quando existem razões sérias para isso.

A crítica destas palavras não recai sobre quem revê uma posição, mas sobre quem a retira como se nunca a tivesse assumido, ou como se a conta entre públicos ficasse automaticamente saldada.

O problema não é mudar, é fingir que não houve mudança. Uma saída explícita e justificada pode desagradar, mas é legível, porque reconhece o passado, assume o presente e garante, pelo menos, responsabilidade.

Já o desaparecimento silencioso cria o pior dos vazios, aquele que será preenchido pelos outros. Quando a marca não explica por que razão deixou de falar, o consumidor escreve a explicação por ela, e raramente escolhe a versão mais generosa.

O que isto pede às marcas

Durante anos, incentivámos as marcas a ocupar um lugar na cultura e a demonstrar convicções para além do produto e da margem. Muitas aceitaram o convite, mas algumas ignoraram a condição mais importante: a cultura tem memória.

E nem todos os compromissos deixam a mesma marca, porque quanto mais profunda foi a entrada, com investimento, decisões e resultados, mais difícil será a saída. Uma promessa simbólica que desaparece confirma a suspeita de que nunca passou de comunicação, enquanto uma promessa cumprida e depois retirada é vivida como abandono.

É por isso que a pergunta mais importante deve ser feita antes da campanha e antes da bandeira no logótipo: continuaremos a defender isto quando deixar de ser conveniente? Um valor que só existe enquanto não tem custo não é um valor, é uma promoção.

E, quando a mudança for inevitável, o caminho responsável é reconhecer a posição anterior, explicar o que mudou e distinguir aquilo que termina daquilo que permanece, aceitando que nenhuma saída apaga completamente o custo da decisão.

Uma marca pode mudar de ideias, mas não pode mudar de memória. A questão não é saber se tem o direito de recuar, que tem, mas se compreende que o recuo também é uma mensagem, que redistribui confiança e reescreve tudo o que veio antes. Porque a neutralidade é uma posição disponível apenas antes da promessa. Depois dela, até o silêncio tem lado.