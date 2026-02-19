Num mundo global e competitivo, o desafio, para marcas e para países, é transformar identidade em estratégia. Em última instância, as palavras importam, mas as ações importam ainda mais.

Quem trabalha em Marketing conhece bem a importância de um bom posicionamento. De forma simples, podemos defini-lo como a maneira como queremos ser reconhecidos e lembrados e, sobretudo, a razão pela qual devemos ser escolhidos. Neste caminho deliberado, as palavras importam. São elas que ajudam a moldar a perceção de uma entidade, seja uma empresa, uma marca ou mesmo um país, no seu contexto competitivo.

Num mundo marcado pela abundância de informação, pela concorrência global e por decisões cada vez mais rápidas, o posicionamento funciona como um verdadeiro atalho cognitivo. Permite que públicos externos compreendam, em poucos segundos, quem somos, qual o nosso propósito e porque somos relevantes. Mais do que um exercício de comunicação, o posicionamento é uma escolha estratégica: obriga a definir prioridades, a assumir diferenças e a clarificar o papel que se pretende desempenhar no sistema em que se compete.

Quando falamos de posicionamento, pensamos quase instintivamente em marcas. No entanto, o princípio aplica-se de forma idêntica a países. Tal como as empresas, os países competem por investimento, talento, turismo, influência política e credibilidade internacional. Um país sem posicionamento claro tende a ser percecionado de forma genérica ou reativa, um país bem posicionado consegue afirmar uma proposta distinta, como polo de inovação, plataforma industrial, destino sustentável ou parceiro estratégico, influenciando decisões económicas e políticas de longo prazo.

Vejamos alguns exemplos. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm vindo a dar sinais de um ajustamento no seu posicionamento internacional, interpretado por muitos observadores como mais assertivo e, em alguns domínios, mais beligerante. Este reposicionamento não se expressa apenas através de decisões estratégicas ou orçamentais, mas também por meio de narrativas, símbolos e escolhas discursivas que moldam a perceção externa do país. A própria linguagem utilizada no debate público e político assume aqui um papel relevante. A evocação simbólica da ideia de um “Secretário da Guerra”, em vez de “Secretário da Defesa”, ilustra uma mudança de enquadramento: de uma lógica predominantemente defensiva e multilateral para uma postura mais orientada para a projeção de poder. As palavras importam, porque sinalizam intenções, prioridades e identidade.

Em sentido distinto, Portugal tem vindo a consolidar o seu posicionamento como destino atrativo para investimento, talento e turismo, beneficiando de uma imagem positiva associada à qualidade de vida, à sustentabilidade e à aposta nas energias renováveis. Esta combinação entre credibilidade económica e soft power tem permitido ao país diferenciar-se no contexto europeu, apesar da sua dimensão. Trata-se, naturalmente, de um posicionamento ainda em construção, com desafios estruturais ao nível da produtividade, da escala empresarial, da retenção de talento e da capacidade de alinhar visão estratégica com resultados consistentes ao longo do tempo.

Num mundo global e competitivo, o desafio, para marcas e para países, é transformar identidade em estratégia. Assumir escolhas claras, coerentes e sustentadas no tempo é o que permite ocupar um papel relevante, diferenciado e credível. Porque, em última instância, as palavras importam, mas as ações importam ainda mais.