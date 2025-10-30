Destino: turismo sustentável

A forma como escolhemos desenvolver o setor hoje vai determinar se Portugal se mantém uma referência internacional não apenas pelo que oferece, mas também pela maneira responsável como o faz.

Viajar é sempre mais do que fazer malas e partir. É a liberdade de sair da rotina, de descobrir novos lugares, de mergulhar noutras culturas e de voltar com energia renovada. Para quem viaja, é experiência; para quem recebe, é oportunidade. E, em Portugal, essa oportunidade tem uma dimensão única: o turismo é uma das grandes forças que move a nossa economia.

Hoje, porém, com uma posição conquistada pelas nossas paisagens de campo, de mar, de cidade; pela nossa gastronomia e pelas nossas gentes; o desafio vai além de contar visitantes ou encher hotéis. É garantir que o turismo cresce de forma responsável, preservando os recursos naturais e culturais que tornam o nosso país tão especial, e que cada experiência que oferecemos seja também sustentável.

E, cada vez mais, os viajantes procuram experiências que respeitem autenticidade da região e o ambiente: são mais informados, exigentes e atentos à forma como se deslocam e ao tipo de energia que consomem durante a estadia. Muitos países já competem para serem reconhecidos como destinos sustentáveis, conscientes de que esta será, em breve, uma vantagem decisiva. Para Portugal, isso representa uma oportunidade de reforçar a sua liderança, mostrando que é possível crescer sem comprometer o futuro.

As empresas ligadas ao turismo e ao lazer — hotéis, restaurantes, centros comerciais, parques temáticos, museus — têm aqui um papel central. Investir em energias renováveis, criar edifícios eficientes com sistemas inteligentes de climatização e iluminação, disponibilizar carregadores para veículos elétricos ou adotar soluções de armazenamento de energia não só reduz a pegada carbónica, como permite poupanças que podem ser reinvestidas em serviços que tornam a experiência do visitante ainda mais memorável.

E os visitantes já valorizam estas escolhas. Muitos passeiam com uma consciência ambiental muito presente: deslocam-se em veículos elétricos, procuram reduzir a sua pegada e estão atentos às soluções energéticas que encontram. Para eles, carregar um carro com energia verde ou hospedar-se num espaço eficiente não é apenas um detalhe — é parte da experiência que esperam viver.

Em suma, turismo e sustentabilidade não são caminhos paralelos, mas complementares. A forma como escolhemos desenvolver o setor hoje vai determinar se Portugal se mantém uma referência internacional não apenas pelo que oferece, mas também pela maneira responsável como o faz.