Professores do Minho e Coimbra vão liderar programa MIT Portugal

Alexandre Ferreira da Silva, professor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho (EEUM), e João Pedro Barreto, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e investigador do Instituto de Sistemas e Robótica, são os novos diretores do Programa MIT Portugal, sucedendo no cargo a Pedro Arezes, recentemente eleito reitor da Universidade do Minho.

O mandato de cinco anos dos dois codiretores arranca numa altura em que a parceria entre Portugal – que junta universidades, empresas, associações e tutela – com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA, completa duas décadas.

Segundo um comunicado partilhado pela academia minhota, a próxima fase deste programa, que está sediado no campus de Azurém, em Guimarães, vai apostar em quatro áreas: Chips/Nanotecnologia, Espaço, Inteligência Artificial (IA) e Energia.

O MIT Portugal “pretende focar-se em quatro grandes objetivos: reforçar a capacidade de inovação e competitividade do país; promover ciência de ponta alinhada com as prioridades nacionais e europeias; formar uma nova geração de líderes científicos e empreendedores; e transformar inovação em tecnologias avançadas em soluções de mercado globais”, lê-se na nota.

Alexandre Ferreira da Silva, da EEUM, realça o “grande impacto” que a parceria entre o MIT e Portugal tem tido nos jovens que prosseguiram estudos de pós-graduação no âmbito deste programa e que hoje ocupam posições de destaque nas suas carreiras profissionais. Assim como no corpo docente e nos investigadores portugueses, ao “promover e estimular projetos colaborativos dos dois lados do Atlântico”.

No caso de João Pedro Barreto, foi precisamente uma iniciativa de empreendedorismo do MIT Portugal que o levou a fundar a Perceive3D, uma startup tecnológica de base universitária que se destaca na cirurgia assistida por computador.

“Sei, por experiência, que este tipo de programas pode ser profundamente transformador e ajudar-nos a revelar o melhor de nós, sejamos estudantes, cientistas, empreendedores ou empresários; no fim, é essa melhor versão que nos permitirá contribuir para um país mais próspero e justo”, afirma o professor da FCTUC, citado na mesma nota.

Os novos codiretores da parceria internacional dizem querer dar continuidade ao legado da iniciativa, que tem impulsionado o sistema científico e tecnológico nacional e sido um motor de criação de valor para a economia, salientando que já resultou em dezenas de novas empresas e patentes e em algumas centenas de diplomados.