Givenchy contrata CEO à Stella McCartney

2026 começa com mudanças no grupo LVMH. Amandine Ohayon, até agora CEO da Stella McCartney, será a nova CEO da Givenchy, a partir de 9 de janeiro, avança a WWD. Sucede a Alessandro Valenti, que se muda para a Dior.

Amandine Ohayon passa a responder a Pietro Beccari, CEO do grupo LVMH Fashion Group e, também, da Louis Vuitton. “Estou convicto de que Amandine desempenhará um papel determinante em acelerar ainda mais o novo capítulo de crescimento da Givenchy, a icónica maison francesa de alta-costura”, disse.

Após um 2025 agitado, com muitas alterações na estrutura da LVMH, incluindo a nomeção de Beccari como CEO do grupo, as mudanças continuam. Amandine sucede a Alessandro Valenti, que, a partir de 12 de janeiro, será diretor-geral adjunto, responsável pela Christian Dior Couture. “Graças à sua capacidade ímpar de colaborar com os talentos mais criativos, aliada a uma liderança inclusiva e a uma sólida experiência no retalho”, disse Beccari. Valenti esteve 10 anos na Louis Vuitton e juntou-se à Givenchy em 2024, ao mesmo tempo que a diretora criativa Sarah Burton.

Nova CEO chefiava Stella McCartney

Amandine Ohayon anunciou a saída do cargo no Linkedin. “Hoje é o meu último dia na Stella McCartney”, começa a publicação partilhada. “Não foi uma decisão fácil para mim deixar esta marca extraordinária. No entanto, agora que voltou à plena independência, o momento parece-me certo”, diz, referindo-se ao facto de a marca da designer britânica ter deixado de ter uma participação da LVMH. “Ser CEO global desta casa incrível foi um dos maiores privilégios da minha carreira. Sinto um enorme orgulho na transformação que conseguimos alcançar juntos. Continuarei a ser uma apoiante apaixonada da missão da Stella e das equipas extraordinárias que estão a redefinir o luxo sustentável. Obrigada a todos pelos grandes momentos que partilhámos — são todos muito especiais para mim!”

Antes de ser CEO da Stella McCartney, Amandine Ohayon passou pelo Pronovias Group, L’ Oreal (onde trabalhou várias marcas e esteve durante mais de uma década) e Christian Lacroix na Saks Fifth Avenue.

A mensagem no Linkedin termina apenas dizendo estar pronta “para um novo capítulo, novos desafios e novas inspirações que aí vêm!”. O novo capítulo é a gestão da Givenchy e começa na sexta-feira.