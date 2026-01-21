BBC vai produzir programas originais para o Youtube

O acordo prevê que os programas originais desenvolvidos pela BBC para o Youtube sejam também disponibilizados "em simultâneo" nas plataformas da televisão pública britânica.

A BBC assinou um acordo com o Youtube para produzir programas originais para a plataforma da Google. Os programas serão produzidos para o Youtube ,mas também serão lançados “em simultâneo” nas plataformas da televisão pública britânica, nomeadamente o iPlayer e o Sounds. Inicialmente, previa-se que tal pudesse acontecer, mas não ao mesmo tempo.

“A parceria com o YouTube integra a estratégia da BBC ‘valor para todos’, garantindo que mais conteúdos da estação estejam acessíveis a todos os públicos onde quer que estes se encontrem. Esta iniciativa surge em complemento aos seus serviços de enorme sucesso, como o BBC iPlayer e o BBC Sounds, plataformas onde a nova programação será lançada em simultâneo“, pode ler-se, em comunicado.

A parceria envolve quatro áreas:

Criação de canais específicos para crianças e jovens adultos do Reino Unido, com o lançamento do Deepwatch (título provisório) — que vai integrar antigos e novos documentários da BBC — e sete novos canais infantis

do Reino Unido, com o lançamento do Deepwatch (título provisório) — que vai integrar antigos e novos documentários da BBC — e sete novos canais infantis Promover as principais marcas de programas da BBC — “especialmente para as pessoas que não acedem à BBC frequentemente, para garantir que obtêm valor da BBC”

— “especialmente para as pessoas que não acedem à BBC frequentemente, para garantir que obtêm valor da BBC” Entregar notícias de confiança e de alta qualidade — “através do fornecimento de notícias que combatem o ruído noticioso com novos canais globais, transmissões de histórias em direto e em tempo real e formatos de histórias inovadores”

— “através do fornecimento de notícias que combatem o ruído noticioso com novos canais globais, transmissões de histórias em direto e em tempo real e formatos de histórias inovadores” Impulsionar o crescimento comercial através de fandoms globais — “através de uma ligação mais profunda com fãs e parcerias com marcas, parceiros e criadores”

No âmbito da parceria, vai também ser criado um programa de formação destinado a 150 profissionais de media, de forma a desenvolver as suas competências no YouTube com uma série de workshops e eventos.

“É essencial que todos retirem valor da BBC e esta parceria inovadora irá ajudar a ligarmo-nos aos públicos de novas formas. Estamos a construir a partir de uma base sólida e isto leva-nos ao próximo nível, com conteúdos nacionais audazes nos formatos que os públicos pretendem no YouTube e um programa de formação sem precedentes para capacitar a próxima geração de criadores do YouTube de todo o Reino Unido”, afirma o diretor-geral da BBC, Tim Davie.

Por sua vez, Pedro Pina, vice-presidente da YouTube para a região EMEA destacou que “esta parceria traduz o conteúdo de classe mundial da BBC para uma audiência prioritariamente digital, garantindo que o seu impacto cultural alcança um público mais jovem e global. Além do conteúdo, o nosso programa de formação — pioneiro no seu género — representa um investimento profundo na rede criativa do Reino Unido”.

Não foram revelados detalhes comerciais, nem valores de investimento no âmbito desta parceria. Mas, de acordo com as notícias avançadas na última semana, a BBC poderá assim gerar publicidade nestes novos programas quando exibidos fora dos EUA, aumentando assim as suas receitas. No Reino Unido, a BBC não arrecada dinheiro com publicidade para o seu conteúdo, mesmo em plataformas de terceiros. A maioria do financiamento vem da taxa de licenciamento, que será revista até ao final de 2027.

De acordo com o The Guardian, o serviço público britânico de televisão e rádio tem estado sob pressão dos políticos e do regulador Ofcom para colocar mais conteúdos na plataforma da Google. No entanto, surgiram algumas dúvidas sobre se a BBC irá utilizar o dinheiro proveniente da taxa de licenciamento para produzir os programas do Youtube, algo que poderá gerar críticas.

Em dezembro, a plataforma de vídeos da Google ultrapassou a BBC em termos de alcance de audiência mensal –– 51,9 milhões contra 50,8 milhões –, segundo os dados publicados pela Barb, o organismo oficial de medição de audiências do Reino Unido.

De acordo com os dados da própria BBC, o conteúdo da BBC Studios registou 15 mil milhões de visualizações anuais no YouTube, com o tempo de visualização a quase duplicar face ao ano anterior e o engagement a continuar a crescer nos principais mercados globais.