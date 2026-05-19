Dior quer rever preços para recuperar clientes

Delphine Arnault disse ao Financial Times que a marca está a ser cautelosa nos preços.

A Dior está a reavaliar a política de preços em alguns produtos, num momento em que o setor do luxo tenta recuperar clientes afastados pelos aumentos dos últimos anos.

Delphine Arnault, presidente e CEO da Dior desde fevereiro de 2023, disse na conferência Business of Luxury do FT, em Puglia, Itália, que a marca está a trabalhar na oferta de artigos em pele e a ser cautelosa nos preços.

“Estamos a trabalhar muito na oferta de artigos de pele e somos muito cautelosos em relação aos preços», disse Delphine Arnault, citado pelo Financial Times esta segunda-feira. “Não podemos realmente aumentar o preço de um produto sem aumentar a perceção da qualidade e do produto. É importante trabalhar esse aspeto”, assumiu.

A executiva afirmou que a Dior não aumentou o preço da Lady Dior desde 2023, exceto em duas moedas que desvalorizaram. A consultora Bain estima que alguns produtos de luxo custem até 1,7 vezes mais do que em 2019.

A Dior, segunda maior marca do grupo LVMH em vendas, iniciou uma fase de renovação com Jonathan Anderson, nomeado diretor criativo no ano passado. As primeiras peças do designer chegaram às lojas em 2 de janeiro, incluindo estas propostas de preço mais baixo, segundo Delphine Arnault.

Anderson apresentou na semana passada, em Los Angeles, a sua sexta coleção para a Dior e o primeiro desfile cruise da marca sob a sua direção criativa.