Continente ‘regressa às aulas’ com nova campanha
Com criatividade da Fuel e planeamento de meios da Arena Media, a campanha está presente em TV, rádio, digital, exterior, cinema e lojas.
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O Continente arrancou esta segunda-feira a sua campanha multimeios dedicada ao regresso às aulas, que ocorre daqui a sensivelmente um mês. Sob o mote “Na escola de toda a gente, há lugar para ser diferente”, a campanha procura celebrar a individualidade de cada aluno.
Com criatividade da Fuel, a campanha tem como ponto de partida “a diversidade que caracteriza a escola de hoje, onde coexistem diferentes personalidades, interesses, estilos e formas de aprender diversas”, explica a retalhista, em comunicado.
O planeamento de meios está a cargo da Arena Media, estando prevista a sua divulgação em TV, rádio, digital, exterior, cinema e lojas. A produção é da Krypton Films.
Recorde-se que, no final de julho, Filipa Appleton anunciou a sua saída da direção de marketing do Continente, após um percurso que começou em setembro de 2023.
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Continente ‘regressa às aulas’ com nova campanha
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