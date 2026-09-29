ANAM quer criar Dia Nacional do Poder Local

A Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) quer tornar a data das primeiras eleições autárquicas democráticas no pós-ditadura em Dia Nacional do Poder Local.

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Na conferência 50 anos das Primeiras Eleições Autárquicas, organizada pela Comissão da Reforma do Estado e Poder Local, nesta terça-feira, na Assembleia da República, Fernando Santos Pereira, presidente da ANAM, deixou o desafio aos deputados para que 12 de dezembro ganhe este lugar no calendário das efemérides nacionais.

O dia 12 de dezembro de 1976 foi o dia em que a democracia chegou às autarquias. Fernando Santos Pereira Presidente da ANAM

“O dia 12 de dezembro de 1976 foi o dia em que a democracia chegou às autarquias. Que essa data possa tornar-se todos os anos o momento de homenagem a todos os autarcas que ao longo destas cinco décadas exerceram funções e deram o seu contributo para o Portugal democrático”.

O social-democrata de Barcelos deu ainda nota, na sessão realizada na Assembleia da República, que irá lançar o desafio aos associados da ANAM, as 308 Assembleias Municipais, para que realizem sessões solenes comemorativas do cinquentenário das primeiras eleições autárquicas. “O poder local democrático estará num só dia reunido em todo o país”, aponta o presidente da ANAM.