As coisas mais importantes

Há músicas assim, devem estar conectadas a memórias de infância que uma vez re-ativadas, voltam logo à superfície.

No outro dia tropecei, pela enésima vez, na música “My Favorite Things”, cantada pela Julie Andrews no “Música no Coração”.

É impossível ouvi-la e depois não andar uns dias com ela na cabeça. Há músicas assim, devem estar conectadas a memórias de infância que uma vez re-ativadas, voltam logo à superfície. Aposto que a esta altura, se ainda estão a ler e também a têm na memória, então já estão a mexer a cabeça, ou a bater o pé.

Mas como sou pouco educado em questões musicais, rapidamente deixo a letra e o refrão verdadeiros e passo para o nan, nan, nan, naaaan… la, la, la, láááá…

Acontece-me ainda pior e deixo-me atacar pelo que me preocupa no dia-a-dia, no processo imersivo que é construir marcas e misturo tudo. Ou seja, começo numa salganhada, entre karaoke da Julie Andrews e mistura do que me preocupa e ando a fazer durante os dias de trabalho. E rapidamente passei do que são as minhas coisas favoritas, para as minhas prioridades, para o que é mesmo importante para mim neste mundo imersivo e louco das marcas.

Do que gosto mesmo são as discussões

Chamar a equipa e lançar turbilhões

Todos votam e nem sempre acabamos em sim,

Isso é o que é importante para mim.

Construir marcas, em cima de uma crença

Semear ideias, matarmos a indiferença

Aceitar e testar tudo sem pôr data no fim,

Isso é o que é importante para mim

Hesitar no briefing e questionar as pessoas

Chamar as agências e sonhar coisas boas

Ouvir uma proposta que merece logo o SIM,

Isso é de longe o mais importante para mim.

Sonhar tudo. Esperar tudo

Este processo pede imenso de nós

Passamos os dias que nem uns perdidos,

Só para darmos às marcas a sua melhor voz.

E a porta do elevador abriu. Felizmente estava sozinho. A Julie Andrews nunca me iria perdoar.