Opinião

As coisas mais importantes

  • António Fuzeta da Ponte
  • 12:01
2

Há músicas assim, devem estar conectadas a memórias de infância que uma vez re-ativadas, voltam logo à superfície.

No outro dia tropecei, pela enésima vez, na música “My Favorite Things”, cantada pela Julie Andrews no “Música no Coração”.

É impossível ouvi-la e depois não andar uns dias com ela na cabeça. Há músicas assim, devem estar conectadas a memórias de infância que uma vez re-ativadas, voltam logo à superfície. Aposto que a esta altura, se ainda estão a ler e também a têm na memória, então já estão a mexer a cabeça, ou a bater o pé.

Mas como sou pouco educado em questões musicais, rapidamente deixo a letra e o refrão verdadeiros e passo para o nan, nan, nan, naaaan… la, la, la, láááá…

Acontece-me ainda pior e deixo-me atacar pelo que me preocupa no dia-a-dia, no processo imersivo que é construir marcas e misturo tudo. Ou seja, começo numa salganhada, entre karaoke da Julie Andrews e mistura do que me preocupa e ando a fazer durante os dias de trabalho. E rapidamente passei do que são as minhas coisas favoritas, para as minhas prioridades, para o que é mesmo importante para mim neste mundo imersivo e louco das marcas.

Do que gosto mesmo são as discussões
Chamar a equipa e lançar turbilhões
Todos votam e nem sempre acabamos em sim,
Isso é o que é importante para mim.

Construir marcas, em cima de uma crença
Semear ideias, matarmos a indiferença
Aceitar e testar tudo sem pôr data no fim,
Isso é o que é importante para mim

Hesitar no briefing e questionar as pessoas
Chamar as agências e sonhar coisas boas
Ouvir uma proposta que merece logo o SIM,
Isso é de longe o mais importante para mim.

Sonhar tudo. Esperar tudo
Este processo pede imenso de nós
Passamos os dias que nem uns perdidos,
Só para darmos às marcas a sua melhor voz.

E a porta do elevador abriu. Felizmente estava sozinho. A Julie Andrews nunca me iria perdoar.

  • António Fuzeta da Ponte
  • Diretor de marca e comunicação da Nos
2

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!

Comentários ({{ total }})

As coisas mais importantes

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si

José Bourbon-Ribeiro

O preço dos afetos

Aprender a não reagir ao acaso seria um primeiro sinal importante para o novo Chefe de Estado. Nem todas as polémicas merecem o comentário presidencial, e nem todo o microfone demanda uma resposta.

José Bourbon-Ribeiro,

Francisca Seabra

“Para nós, a caixa não existe”

Num contexto em que a mudança é permanente e a imprevisibilidade é a regra, o verdadeiro risco está em repetir fórmulas que já não respondem à realidade.

Francisca Seabra,

Tony Gonçalves

Um olhar sobre os media em 2026

Os grandes negócios é que atraem as atenções, mas são as pequenas vitórias, que passam tantas vezes despercebidas, a transformar o setor.

Tony Gonçalves,

Populares